Что известно о Подобедове, которого Ганул обвинил в нападении на себя два года назад

Он также мог быть причастен к нападениям на Стерненко

Демьян Ганул, украинский активист из Одессы 14 марта был убит в центре города. Два года назад на Ганула напали в одном из одесских заведений, активист назвал нападение заказным и обвинил в организации Александра Подобедова.

"Телеграф" рассказывает, что известно об Александре Подобедове. Он также причастен к нападению на другого активиста — Сергея Стерненко в 2018 году.

В мае 2023 года на Ганула совершили нападение. Он заявил, что оно было заказным, а организовал его Александр Подобедов. Тогда Стерненко, также пострадавший от действий Подобедова ранее, рассказал о нем в twitter.

Александр Подобедов

Стерненко заявил, что Подобедов ранее был судим за нанесение тяжких телесных повреждений. По его словам, "титушковод среднего звена" Александр Подобедов — "уголовник под контролем полиции".

"Именно он организовывал третье нападение на меня. В тот день он за мной следил и отдавал исполнителям команду на меня напасть. Один из исполнителей погиб, а судят сейчас исключительно меня. Более того, прокуроры приводили Подобедова на суд в статусе свидетеля (!!!) против меня же", — писал Стерненко.

Подобедов в компании нападающих на Ганула сидит в заведении, где это нападение произошло

Активист провел собственное расследование, результаты которого опубликовал в колонке на сайте Инсайдер. Подобедов родился в 1991 году и в 2018 году проживал в Черноморске. Он, по данным Стерненко, собирал молодых людей для участия в заказных силовых захватах.

По данным Стерненко, у Подобедова тогда было два элитных автомобиля – черный и серый BMW X5. Сославшись на источники в полиции Одесской области, Сергей Стерненко написал, что после ряда проблем с законом Подобедов стал сотрудничать с МВД и браться за выполнение задач от отдельных сотрудников Главного управления Нацполиции в регионе.

Напомним, нападение на Стерненко, о котором идет речь, было третьим — 24 мая 2018 года на активиста напали двое мужчин, когда он с девушкой подходил к своему дому на улице Фонтанская дорога. Активист успел применить свой нож, ранив обоих нападавших, один из которых вскоре скончался.

Как сообщал "Телеграф", после убийства Ганула Стерненко предупредил, что россияне охотятся за украинскими активистами, волонтерами, общественными деятелями. Несколько месяцев назад за ним тоже велась слежка.