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Що відомо про Подобєдова, якого Ганул звинуватив у нападі на себе два роки тому

Автор
Олена Руденко
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Автор
Ганул та Подобєдов
Ганул та Подобєдов. Фото Колаж "Телеграфа"

Він також міг бути причетний до нападів на Стерненка

Дем'ян Ганул, український активіст з Одеси 14 березня був вбитий у центрі міста. Два роки тому на Ганула напали в одному з одеських закладів, активіст назвав напад замовним та звинуватив в його організації Олександра Подобєдова.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Олександра Подобєдова. Він також причетний до нападу на іншого активіста — Сергія Стерненка у 2018 році.

У травні 2023 року на Ганула скоїли напад. Він заявив, що він був замовним, а організував його Олександр Подобєдов. Тоді Стерненко, який також постраждав від дій Подобєдова раніше, розповів про нього у twitter.

Олександр Подобєдов

Стерненко заявив, що Подобєдов раніше був судимий за завдання тяжких тілесних ушкоджень. За його словами, "тітушковод середньої ланки" Олександр Подобєдов – "кримінальник під контролем поліції".

"Саме він організовував третій напад на мене. Того дня він за мною стежив та віддавав виконавцям команду на мене напасти. Один з виконавців загинув, а судять зараз виключно мене. Більше того, прокурори приводили Подобєдова на суд у статусі свідка (!!!) проти мене ж", — писав Стерненко.

Подобєдов у компанії нападників на Ганула сидить у закладі, де цей напад стався

Активіст провів власне розслідування, результати якого опублікував у колонці на сайті "Інсайдер". Подобєдов народився у 1991 році та станом на 2018 рік проживав в Чорноморську. Він, за даними Стерненка, збирав молодиків для участі у замовних силових захопленнях.

За даними Стерненка, у Подобєдова тоді було два елітних автомобілі – чорний і сірий BMW X5. Пославшись на джерела в поліції Одеської області, Сергій Стерненко написав, що після низки проблем із законом Подобєдов став співпрацювати з МВС і братися до виконання завдань від окремих співробітників Головного управління Нацполіції в регіоні.

Нагадаємо, напад на Стерненка, про який йдеться, був третім — 24 травня 2018 року на активіста напали двоє чоловіків, коли він з дівчиною підходив до свого будинку на вулиці Фонтанська дорога. Активіст встиг застосувати свій ніж, поранивши обох нападників, один з яких невдовзі помер.

Як повідомляв "Телеграф", після вбивства Ганула Стерненко попередив, що росіяни полюють на українських активістів, волонтерів, громадських діячів. Кілька місяців тому за ним також велося стеження.

Теги:
#Дем'ян Ганул #Напад #Олександр Подобєдов