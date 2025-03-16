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Как 17 минималок: сколько зарабатывал и.о. мэра Чернигова Ломако в 2024 году

Автор
Анастасия Мокрик
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Сколько зарабатывал Александр Ломако на должности и.о. мэра Чернигова
Сколько зарабатывал Александр Ломако на должности и.о. мэра Чернигова. Фото Коллаж "Телеграфа"

В прошлом году Ломако также получил две материальные помощи

В 2024 году секретарь Черниговского горсовета, исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако имел оклад в размере 139 435 гривен. Он по своему желанию подал в отставку в конце прошлого года, на основе чего вскоре был уволен с должности.

Информация о полученной им зарплате "Телеграфу" стала известна из ответа Черниговского городского совета на соответствующий запрос издания. В документе указаны данные о выплатах для Ломако в прошлом году.

В мэрии указали, что сумма оклада, которая была насчитана, составляет 175 937. Однако после вычета налогов, сборов и других вкладов, итоговой стала сумма 139 435,49 гривны.

Материальная помощь для оздоровления, которая была насчитана для и.о. мэра, составила 46 988, но после вычета налогов и сборов вышло 37 355, 92 грн.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов была насчитана в размере 62 279,17 гривны. После всех вычетов получилось 47 332, 17 грн.

Отметим, что минимальная зарплата в Украине сейчас — 8 тысяч гривен. Оклад Ломако составляет чуть больше 17 минималок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько зарабатывает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Стала известна его зарплата за январь 2025 и за 2024 год.

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#Чернигов #Зарплата #Мэр Чернигова #Александр Ломако