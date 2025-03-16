Як 17 мінімалок: скільки заробляв в.о. мера Чернігова Ломако у 2024 році

Торік Ломако також отримав дві матеріальні допомоги

2024 року секретар Чернігівської міськради, виконуючий обов’язки міського голови Олександр Ломако мав оклад у розмірі 139 435 гривень. Він за своїм бажанням подав у відставку наприкінці минулого року, на основі чого незабаром був звільнений із посади.

Інформація про одержану ним зарплату "Телеграфу" стала відомою з відповіді Чернігівської міської ради на відповідний запит видання. У документі наведено дані про виплати для Ломако минулого року.

У мерії зазначили, що сума окладу, яка була нарахована, становить 175 937. Однак після вирахування податків, зборів та інших вкладів, підсумковою стала сума 139 435,49 гривні.

Матеріальна допомога для оздоровлення, нарахована для в.о. мера, становила 46 988, але після вирахування податків та зборів вийшло 37 355, 92 грн.

Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань було нараховано у розмірі 62 279,17 гривні. Після всіх вирахувань вийшло 47 332, 17 грн.

Зазначимо, що мінімальна зарплата в Україні зараз – 8 тисяч гривень. Оклад Ломако становить трохи більше ніж 17 мінімалок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки заробляє голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. Стала відома його зарплата за січень 2025 та за 2024 рік.