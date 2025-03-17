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Есть лишь пару ее фото: как выглядит жена Коломойского, которую мало кто видел

Автор
Татьяна Кармазина
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Игорь Коломойский женат на Ирине Чигриной
Игорь Коломойский женат на Ирине Чигриной. Фото Коллаж "Телеграфа"

Супругу бизнесмена зовут Ирина, но никто не знает, сколько ей лет

Одиозный украинский бизнесмен и скандальный олигарх Игорь Коломойский сейчас находится под стражей за рядом обвинений, включая в мошенничество. Известно, что мужчине не давали видеться с собственной женой, которая всегда находилась в его тени.

Избранницу скандального олигарха зовут Ирина. "Телеграф" рассказывает, что известно о супруге Коломойского и как она выглядит. Оказывается, что на просторах интернета есть всего лишь несколько ее фото.

Ирина Коломойская — что о ней известно

Ирина Михайловна, в девичестве Чигрина, родом из простой семьи. По данным издания rbc, она получила педагогическое образование в Днепропетровском педагогическом институте и некоторое время работала учительницей.

С будущим мужем Игорем Ирина познакомилась в подростковом возрасте – в пионерском лагере, когда им обоим было по 15 лет. В студенческие годы пара поженилась.

"Я была очевидцем рождения чувств Игоря, которые в будущем привели к созданию его семьи… Мне посчастливилось наблюдать, как у Игоря в лагере завязались дружеские отношения, потом переросшие в любовь, с Ирой Чигриной — его нынешней супругой. Ира была тихая, спокойная девушка, очень удачно по характеру дополнившая импульсивного и яркого Игоря. Рада, что у них сложилась замечательная семья", — говорила в 2014 году Людмила Пашаева в интервью gorod, учительница одной из школ Днепра, а в прошлом — вожатая будущего олигарха.

Она же и показала журналистам архивное фото, на котором изображена Ирина Чигрина в юности:

ирина коломойская в молодости ирина чигрина
Жена Игоря Коломойского крайняя справа. Фото: gorod.dp.ua

При этом до сих пор неизвестно, сколько лет жене бизнесмена. Наиболее достоверные данные указывают, что Ирина моложе своего 62-летнего мужа примерно на полтора года, то есть ей около 60 лет.

Коломойская всегда старалась избегать публичности и крайне редко появлялась на мероприятиях вместе с супругом. Однако в СМИ есть одно фото, на котором, вероятно, сфотографирована Ирина в компании Коломойского (дата снимка неизвестна):

ирина коломойская игорь коломойский

У супругов есть двое детей — дочь и сын. Ранее "Телеграф" писал, что известно об Анжелике Коломойской и Григории Коломойском.

григорий коломойский анжелика коломойская
Григорий и Анжелика - дети Игоря Коломойского

Напомним, что Игорь Коломойский наиболее известный как бывший владелец "ПриватБанка". Он занимал пост главы Днепропетровской областной государственной администрации, а также владел активами в металлургической и нефтехимической отраслях, авиационной сфере. Кроме того, в его собственности находился один из крупнейших медиахолдингов Украины – 1+1 Media.

В 2021 году МИД США ввело санкции против Игоря Коломойского и его семьи. Бизнесмену предъявили обвинения в коррупции во время его пребывания на посту губернатора Днепропетровской области. По некоторым данным, в настоящее время Ирина Коломойская проживает в Женеве, Швейцария.

дом Ирины Коломойской
В этом доме якобы живет Ирина Коломойская. Фото: gorod.dp.ua

Ранее мы писали о жене-украинке путиниста Стаса Михайлова. Оказывается, она родилась в Кропивницком, но продала душу России.

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#Игорь Коломойский #Ирина Коломойская