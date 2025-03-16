Ему отрезали ухо и жестоко пытали: куда исчез лидер Автомайдана и бывший министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов

Майдановец защищал Украину в рядах ВСУ

Дмитрий Булатов прославился как участник Евромайдана в 2013-2014 годах, как и Олег Тягнибок. В частности, он возглавлял Автомайдан и устраивал акции у поместий первых лиц государства – Януковича и Азарова. Впоследствии мужчину похитили неизвестные, пытали и отрезали часть уха. После побега из страны Януковича с его пособниками, Булатов попал к власти.

"Телеграф" расскажет, что известно о деятельности активиста, и куда он исчез.

Что известно о Дмитрии Булатове

Дмитрий родился в Киеве в 1978 году. Учился на факультете электроники в Киевском политехническом институте. До Евромайдана Булатов работал на руководящих должностях в разных сферах: гостиничном бизнесе, маркетинге и строительстве. Речь идет о компаниях Q-Service, "Итера", "Промлогистика", "Торгово-Промышленный Холдинг".

В течение 3 лет Дмитрий управлял автоцентром "Стольник", а также работал в направлении консалтинга. Параллельно некоторое время был директором Проектного института рыболовства "Укррыбпроект".

Булатов был руководителем разных предприятий, фото из сети

В 2013 году предприниматель основал общественную организацию "Социально ответственное общество", которая положила начало Национальному рейтингу благотворителей. После силового разгона Евромайдана Булатов решил присоединиться к протестующим. Он организовал Автомайдан: вместе с единомышленниками устраивал поездки в "Межигорье" и к командиру "Беркута", считая это эффективным способом противодействия власти.

Булатов был лидером Автомайдана, фото с его фейсбука

Булатов активно участвовал в Евромайдане, фото с его фейсбука

22 января Булатов внезапно исчез. Автомайдановцы объявляли вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за информацию, где может находиться мужчина. 30 января Дмитрий нашелся. Мужчина сообщил, что его пытали неизвестные с российским акцентом, вывезли за город и выбросили из машины. Тогда Дмитрий отметил, что ему отрезали кусок уха. Так он некоторое время лечился в Литве и Германии.

Булатова пытали и отрезали ухо, фото из сети

В 2014 году Булатов стал министром молодежи и спорта в правительстве Арсения Яценюка, где проработал 9 месяцев. В 2015 году Дмитрий вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, где служил около года. В это время Булатов защищал город Счастье в Луганской области, где был ранен. За это мужчина получил медаль "Защитнику Отечества".

Булатов был министром молодежи и спорта, фото из сети

Булатов служил в зоне АТО, фото из сети

Также некоторое время Дмитрий был тренером в горнолыжной школе "Олені".

Где сейчас Дмитрий Булатов

До начала полномасштабного вторжения России Дмитрий работал в сфере консалтинга. Также был волонтером забега "Гонка нации" и руководителем проекта "Мистер Сандерс", который предполагает развитие экотуризма и детских лагерей.

Булатов начал бизнес по экотуризму, фото с его фейсбука

После 24 февраля 2022 года Дмитрий мобилизовался в ВСУ. Булатов служил в армии в течение 2,5 лет. Он часто распространял на своей странице в фейсбуке сборы на армию и актуальные новости с фронта. Также Булатов периодически выступал на ветеранских мероприятиях.

Булатов присоединился к ВСУ после вторжения россиян, фото из его фейсбука

Булатов выступает на ветеранских мероприятиях, фото с его фейсбука

В ноябре 2024 года Дмитрий демобилизовался из армии. А через месяц у Булатова родился четвертый ребенок. Сейчас мужчина продолжает развивать совместный с супругой проект "Мистер Сандерс".

Булатов стал отцом в четвертый раз, фото с его фейсбука

Булатов занимается совместным бизнесом с женой, фото с его фейсбука

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