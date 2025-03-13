Песков говорит, что они записаны в Конституции

Пресссекретарь кремля Дмитрий Песков снова сделал несколько резонансных заявлений по поводу российско-украинской войны. В частности, он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о непризнании российскими оккупированных территорий после возможных мирных переговоров.

"Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск – это регионы России. Они записаны в Конституцию. Это данность", – заявил Песков. В то же время, он добавил, что "до того, как эти переговоры начались, а они еще не начались, было бы не правильным трясти небеса и говорить об этом публично". Его цитируют росСМИ.

Спикер Кремля также сообщил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Уолтц провел телефонный разговор с помощником Путина Юрием Ушаковым.

Относительно Курской области, где украинские войска проводят операцию, Песков выразился уверенно: "Нет сомнения, что Курская область будет уволена". По его словам, на "освободжение" понадобится столько времени, "сколько нужно, чтобы сохранить жизнь военных и мирных граждан".

Луганская область

Донецкая область

Запорожская область

Херсонская область

Кроме того, представитель Кремля анонсировал возможный международный телефонный разговор Путина вечером в четверг, 13 марта. О ней обещали сообщить впоследствии. Он также не исключил других контактов российского президента, кроме запланированных переговоров с Лукашенко.

Песков традиционно подчеркнул, что Россия считает все введенные против нее санкции незаконными и требует отмены.

Также "Телеграф" писал, что в России снова угрожают ЕС "ответом". РФ может быть вынуждена принимать контрмеры в ответ на увеличение оборонных мощностей объединенной Европы, говорит спикер Кремля.