Парадоксальная ситуация: большинство американцев не согласны с Трампом касательно Украины, России и войны

Американцы не поддерживают мнение Трампа о войне в Украине и не одобряют действия России

В США сложилась парадоксальная ситуация, когда мнение американского народа относительно определенной страны не совпадает с тем, что думают действующие американские власти, поскольку сейчас большинство американских избирателей симпатизируют Украине, при этом количество симпатизирующих России колеблется в районе статистической погрешности. При этом большая часть американцев считает, что президент США Дональд Трамп симпатизирует россиянам и не поддерживает его действия по урегулированию войны в Украине.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на опрос, проведенный среди американских граждан. Украина имеет среди американцев большую поддержку – 61% поддерживает Киев, и это против 35% условных "нейтралов" и всего лишь 2% лиц, проявляющих симпатии к россиянам и российскому режиму.

Более 89% американцев считают, что Дональд Трамп либо явно симпатизирует России и военному преступнику Владимиру Путину, либо пытается притворяться нейтралитетом (49% и 40% соответственно). Только 8% американцев все еще верят, что Трамп находится на стороне Украины.

Американский социолог Джефф Горвитт, проводивший опрос, сказал изданию, что ситуация без преувеличений парадоксальна. Впервые на его памяти симпатии народа США к определенной стране и общественное мнение по поводу действий президента имеет такое огромное различие. Впрочем, издание отмечает, что такой раскол объясним тем, что американское общество партийно поляризовано. Так, 88% сторонников Демократической партии поддерживают Украину, в то время как среди голосующих за Республиканскую партию 57% заявляют, что не поддерживают ни одну из сторон – ни Россию, ни Украину.

Как сообщалось ранее, Трамп ранее подтвердил, что проведет разговор с Путиным 18 марта. По его словам, американская сторона хочет "увидеть, сможет ли положить конец этой войне".

Недавно в Саудовской Аравии состоялась встреча между делегациями Украины и США, в ходе которых американская сторона предложила ввести всеобъемлющее перемирие с РФ на 30 дней. Украина согласилась на эту идею, но предупредила, что Россия может нарушать режим тишины.

Для обсуждения предложения Москву на прошлой неделе посетил спецпредставитель президента США Стив Виткофф. Впрочем, как выяснилось, Путин не дал окончательного ответа о перемирии. Глава Кремля рассказал, что якобы Украина может использовать это время для перевооружения. В Кремле отметили, что именно такой "сигнал" был передан Штатам. А также Путин показательно унизил посла Трампа, заставив его ждать 8 часов.