Готовила атаку на своих одногруппников. СБУ задержала курсантку, работавшую на Россию (фото)

Женщине грозит пожизненное заключение

Задержана курсантка военного института, которая по заказу российской службы безопасности готовила ракетный удар по казармам своих одногруппников. За работу женщине должны были заплатить.

Об этом сообщает военная контрразведка СБУ. Курсантку задержали "на горячем" во Львовской области.

"Приспешницей врага оказалась курсантка, которая училась в этом заведении и сотрудничала с россиянами за денежное вознаграждение. Больше всего врага интересовали координаты учебных корпусов и казарм этого института, который после начала полномасштабной войны передислоцировали из Харькова во Львовскую область", — говорится в сообщении.

Женщина собирала и передавала ФСБ геолокации служебных зданий вуза, где находились другие курсанты, в том числе ее одногруппники. Кураторы заверили женщину, что накануне удара ее предупредят, чтобы она покинула территорию.

После успешной операции россияне должны были "эвакуировать" свою агентку из Украины на территорию РФ, транзитом через третьи страны.

"Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила предательницу и поэтапно задокументировала ее преступления. Синхронно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению мест обучения и проживания курсантов украинского вуза", — сообщили в СБУ.

По данным дела, курсантку задержали, когда она пыталась передать координаты "целей" ФСБ и после этого скрыться за пределами военного института.

У агентки России изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на Москву. Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

"Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", — добавили в СБУ.

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