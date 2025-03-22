Самолет переговорщиков Путина полетел на элитный курорт: ночь там стоит тысячи долларов

Переговоры с американцами начнутся лишь в понедельник и пройдут в другом городе

Самолет заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева прилетел в Саудовскую Аравию, где вскоре должны пройти переговоры с американской делегацией. Однако приземлился он не Джидде, где должна состояться встреча, а в другом месте.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что сначала самолет сделал техническую посадку в Абу-Даби (ОАЭ), после чего отправился в курортный Red Sea Project.

"Самолет Дмитрия Медведева, сделав техническую посадку в Абу-Даби, перелетел в Саудовскую Аравию, где в понедельник состоятся российско-американские переговоры. Однако медведевский борт решил приземлиться не в деловой Джидде, а в курортном Red Sea Project", — говорится в сообщении.

Как известно, Red Sea Project это курортный мегапроект Саудовской Аравии из 50 отелей и около 1000 других жилых помещений на островах. Из-за элитного статуса, проживание там может обойтись в 3,5 тысячи долларов за ночь в зависимости от отеля. То есть проживание там могут себе позволить лишь самые богатые люди.

Маршрут самолета Медведева

Как сообщалось ранее, переговоры делегации США с представителями России и Украины пройдут в понедельник 24 марта. Все три делегации будут находиться в одном здании, однако украинцы не будут встречаться с россиянами, а связь между ними будет происходить через американцев.

По данным российских чиновников, разговор в основном будет посвящен обсуждению нюансов прекращения огня на море.