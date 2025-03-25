Какая ситуация возле касс "Укрзализныци" и когда заработает онлайн-сервис

В "УЗ" рассказали, как купить билет за границей

После кибератаки на "Укрзализныцу" до сих пор недоступна онлайн-покупка билетов на поезда. Сервис, скорее всего, восстановят нескоро.

Об этом заявила народной депутат Оксана Савчук в эфире "Утро.LIVE". Она поделилась своими впечатлениями после визита на вокзал, где ситуация с продажей билетов оставляет желать лучшего.

По ее словам, ситуация серьезная, которая требует должной реакции со стороны государства, однако на данный момент она оценивает ее как недостаточную. В частности, депутат напомнила, что защита критической инфраструктуры возлагается на Раду национальной безопасности и обороны (РНБО), которая после предварительных атак на госреестры должна уже иметь четкий план действий.

"Железная дорога уже сегодня имеет все законодательные основания для полной защиты своих систем. […] Здесь дело не в законе, а в руководстве, которое должно сделать выводы и усилить безопасность", — отметила Савчук.

Тем временем "Укрзализныця" сообщила о ситуации с продажей билетов. Как отмечает "УЗ", сейчас на крупнейших вокзалах страны очереди в кассы не превышают 10 человек на одного кассира. Но в Киеве, где самый большой пассажиропоток, количество людей в очереди достигает 15-20 человек.

В компании отмечают, что кассы и вокзалы работают в усиленном режиме. Продажа билетов на все поезда, в том числе и международные, осуществляется только на ближайшие двое суток — 25 и 26 марта.

Также пресс-служба "УЗ" ответила пользователям сети на актуальные вопросы. Больше всего людей интересовало, как купить билет за границей, если онлайн-сервис не работает. В компании посоветовали пассажирам обратиться в международные кассы иностранной железной дороги, где есть сообщение с Украиной.

В "Укрзализныце" напомнили, как онлайн вернуть билет на ближайшие дни. Для этого достаточно отправить скан-копию или фото билета на электронную почту services.uz.gov.ua@gmail.com вместе с контактным номером телефона, по крайней мере, один час до отправления поезда. Все заявки обрабатываются в течение 3 дней после возобновления работы системы.

В сети украинцы пишут, что очереди возле касс вокзалов якобы намного больше, чем сообщает "УЗ".

Ранее "Телеграф" писал, как можно добраться в другой город во время сбоя в "Укрзализныце". Купить билеты на региональные и международные рейсы украинцы могут несколькими способами.