Скандал с Юрием Винничуком набирает обороты. Еще одна писательница заявила о выходе из ПЭН

PEN активно участвует в жизни Украины и имеет много важных инициатив

Скандал с писателем Юрием Винничуком продолжает набирать обороты. Вслед за писателем и офицером ВСУ Илларионом Павлюком, заявившим о выходе из ПЭН (культурная и правозащитная общественная организация, объединяющая украинских авторов) такое же решение приняла писательница и правозащитница Лариса Денисенко.

"Я также заявила о выходе из PEN Ukraine. Мне очень жаль, если это решение скажется на работе Исполнительного совета, объединившего прекрасных литераторов, ученых, адвокационников украинской культуры, интеллектуалов, волонтеров. Женщин и мужчин", — написала она на своей Facebook-странице.

Денисенко добавила, что PEN активно участвует в жизни Украины и имеет много важных инициатив. Организация занимается поддержкой читателей и библиотек на прифронтовых территориях, адвокацией пленников Кремля, мемореализацией погибших журналисток, журналистов, литераторов.

"Мой поступок можно воспринимать как эгоистический, но я ценю свою личную репутацию. Я работаю с темой защиты прав женщин, недопустимостью сексуализированного насилия. В коммуникации перепиской среди членов организации я увидела не только неприемлемую форму, но и обесценивание голосов женщин, особенно женщин молодых, демонстрацию удивительной привилегированной глухоты, наслаждения от своей свободы, раскрепощенности, свободы высказываний, слова и отрицания уязвимости и боли других", — объяснила писательница свой выбор.

Скандал с Юрием Винничуком — что произошло

В феврале журналистка-расследовательница Екатерина Родак рассказала в Facebook, что в 19-летнем возрасте пережила домогательства от профессора Львовского национального университета Иосифа Лося. Эта публикация привлекла внимание к ее масштабной статье на сайте NGL.media, где более 20 человек рассказали о домогательствах со стороны преподавателей театральных университетов.

Вскоре писатель Юрий Винничук написал колонку "Була колись розпусна епоха". В тексте автор упомянул о временах, когда термины "сексизм", "мизогиния" и "абьюз" не были распространены. Он добавил, что во времена его молодости сексуальные домогательства якобы были нормой, а секс с "пьяной, почти без сознания девушкой был в порядке вещей" и не считался изнасилованием.

На фоне этого Исполнительный совет ПЭН принял решение исключить Винничука из организации. Однако это решение не было принято — после тайного голосования на Общем собрании организации большинство членов (74 из 116) поддержало его оставление в ПЭН-клубе.

Для справки: Юрий Винничук родился в 1952 году, начал литературную деятельность в 1970-х годах. Среди самых известных произведений Винничука романы "Девы ночи" (1991), "Танго смерти" (2012), "Аптекарь" (2015), "Цензор снов" (2016), "Лютеция" (2017) и "Ночной репортер" (2019). Также у него есть ряд произведений для детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что преподаватель факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосиф Лось якобы домогался своей студентки. Ранее были распространены обвинения в адрес Михаила Поплавского и преподавателей Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.