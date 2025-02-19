В Киев приехал спецпредставитель США Кит Келлог: чего ждать (видео)

В Украине Кит Келлог должен встретиться с представителями власти и гражданами, мужественно выдержавшими почти три года войны

В среду, 19 февраля, в Киев прибыл спецпредставитель США по России и Украине Кит Келлог. Он говорит, что приехал слушать, чтобы потом сделать правильные выводы.

Об этом сообщает корреспондентка Общественного. Встречала его госпожа посол США в Украине Бриджик Бринк.

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Потом вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", — сказал чиновник.

Что известно о визите Кита Келлога в Украину

Американский генерал сообщил, что приедет в Киев поездом из Варшавы утром 19 февраля и будет находиться в Украине в течение трех дней. В рамках визита запланирована его встреча с президентом Владимиром Зеленским.

"Что касается поездки в Украину, то поездка еще на стадии завершения, то есть поеду ли я туда, ответ — да. Будет ли у меня возможность встретиться с президентом Зеленским? Ответ — да. Я буду там три дня, и я не впервые буду в Украине", — рассказал спецпредставитель Трампа накануне.

Келлог посетит Украину в рамках своего "европейского турне", включавшего поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности, переговоры со странами НАТО и ЕС.

Его визит анонсировался еще на начало января 2025 года, до вступления Дональда Трампа в должность президента Штатов, но из-за юридических факторов был отсрочен.

Отметим, Кит Келлог уже приезжал в Украину в 2023 году, но как частное лицо. В первый визит он посетил Харьков и другие города, пострадавшие от войны.

Цель поездки

Целью поездки Келлога в Европу и его визита в Украину в Государственном департаменте США назвали продвижение цели президента Трампа по прекращению российско-украинской войны и обеспечению "мира силой".

"Специальный посланник президента Келлог настроен на проведение жесткой дипломатии , которая понадобится для достижения цели президента США", – говорится в публикации на сайте ведомства.

В Украине Кит Келлог должен встретиться с представителями власти и гражданами, мужественно выдержавшими почти три года войны, пояснили в Госдепе.

Спецпредставитель Трампа отметил, что во время визита в Киев будет опираться на переговоры вице-президента США Джей Ди Венса с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись на полях Мюнхенской конференции безопасности. Келлог назвал эти переговоры "конструктивными".

Команды Украины и Соединенных Штатов в Мюнхене договорились продолжить работу над документом по экономическому партнерству между странами и обсудили подготовку шагов по завершению войны.

Кит Келлог рассказал, что по итогам его визита будет сравнение позиций сторон по достижению мира в Украине. Отдельную информацию предоставит другой представитель главы Белого дома Стивен Виткофф, присутствовавший 18 февраля на переговорах США с РФ в Саудовской Аравии.

По словам Келлога, результаты их поездок с Виткоффом будут обсуждаться с президентом США Дональдом Трампом, и затем будет создана рамка, с которой предстоит работать дальше.

Что Келлог делаете в Украине

При этом недавно президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Келлог приедет в Киев 20 февраля. Он проведет встречи с военными, дипломатами и представителями Минобороны Украины.

По словам главы украинского государства, он также хочет уехать на фронт вместе с Келлогом. Это необходимо, чтобы спецпредставитель президента США лучше изучил все вопросы.

Также ожидается, что Келлог проведет встречу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командирами бригад.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп рассказал о переговорах с россиянами. Он вспомнил о Зеленском и сравнил Украину с Сектором Газа.