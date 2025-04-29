"Этого недостаточно": Мелони раскритиковала "новое перемирие" Путина и выдвинула свое предложение

Позиция Италии остается неизменной, говорит политик

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась по поводу трехдневного перемирия, которое объявил президент России Владимир Путин по случаю годовщины завершения Второй Мировой войны. По ее мнению, этого недостаточно, Украина должна получить продолжительный мир и гарантию безопасности.

Слова Мэлони цитирует итальянское издание Corriere della Sera. Она выразила поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по прекращению войны.

Что Мэлони сказала об инициативе Путина

"Что мы имели с начала российской агрессии: стоять рядом с Украиной, которая без поддержки Запада не смогла бы защитить свою свободу. Сейчас мы поддерживаем усилия Трампа и рады, что Зеленский выразил свою готовность к безусловному прекращению огня, демонстрируя, что Украина также стремится к миру. Теперь Россия должна доказать то же самое". Потому что трехдневное перемирие, объявленное Путиным в годовщину победы во Второй мировой войне, — это нечто иное, и этого явно недостаточно", — сказала Мелони.

Предложение Италии

Она подчеркнула, что мир должен быть справедливым и продолжительным. Украине необходимы гарантии безопасности статьи 5 Договора о НАТО, даже если она остается за пределами Североатлантического союза.

"И мир должен быть справедливым и длительным. Что означает, прежде всего, надежные гарантии безопасности. Италия уже давно сделала свое предложение: нужно решение, вдохновленное статьей 5 Вашингтонского договора, даже вне Договора о НАТО", — отметила премьер-министр Италии.

Напомним, когда Мелони, глава партии "Братья Италии", пришла к власти в 2022 году, были опасения, продолжит ли Италия поддерживать Украину. Так как после отставки украиноориентированного Марио Драги, новую коалицию сформировали правые политсилы, где были сильны пророссийские настроения. Однако Джорджа Мелони активно поддерживает Украину в ее борьбе с агрессией России.

Путин объявил трехдневное перемирие — что известно

Путин объявил очередное "перемирие", которые Россия никогда не соблюдает, по случаю 80-летия завершения Второй Мировой. По его словам, российские войска якобы не будут вести боевые действия с 8 утра 7 мая до полуночи 11 мая.

В России заявили, что решение принято "по гуманитарным соображениям" и призвали Украину сделать то же самое. Заявление содержит угрозы — Россия обещает "дать ответ", если украинская сторона нарушит режим тишины. На предложение Путина ответил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Джорджа Мелони приобрела статус "новой королевы Европы" и лидера, к которой прислушиваются не только в Брюсселе, но и в Вашингтоне. В частности, к ней благосклонен президент США Дональд Трамп.