Проблема не только в грантах. Без какой помощи США осталась Украина

Белый дом заморозил помощь Украине в расследовании военных преступлений РФ и восстановлении энергетической инфраструктуры

Действующая администрация президента США приостановила, в частности, программы помощи по преследованию за военные преступления РФ, расследование этих дел, а также возобновление украинской энергетической инфраструктуры после атак россиян.

Об этом заявил во вторник конгрессмен-демократ украинского происхождения Евгений Виндман во время мер "Украинской недели в Вашингтоне". Такую информацию передает Укринформ.

"Некоторые из программ помощи, которые заморожены (администрацией Трампа – ред.) – это программы, способствующие привлечению к ответственности за военные преступления России", — подчеркнул американский законодатель.

Отман уточнил, что речь идет, в том числе о прекращении помощи в расследованиях военных преступлений, а также в привлечении международных экспертов в этих целях.

"Восстановление украинской инфраструктуры и электросетей, которые подвергаются постоянным ежедневным атакам со стороны россиян, также оказались среди приостановленных программ", — отметил Виндман.

В этой связи он призвал действующую администрацию США упразднить эти ограничения.

"Мы должны восстановить эти программы как можно скорее. Если президент хочет мира в Украине, он должен давить на Россию, а не только на Украину", — подчеркнул американский конгрессмен.

Напомним, накануне стало известно, что США возобновляют значительную часть программ международной помощи после масштабного пересмотра, сообщил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, администрация одобрила исключения для жизненно важных программ и инициатив, непосредственно способствующих национальным интересам США.

Заморозка помощи США — что известно

Напомним, что по возвращении в Белый дом Дональд Трамп заморозил программы внешней помощи другим странам на 90 дней. Его администрация пересмотрит программы на соответствие политике Трампа. Что это значит для Украины – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

Госдеп США также издал директиву о заморозке международной гуманитарной помощи и приостановке новых программ. Как сообщалось 27 января, офис Агентства по международному развитию (USAID) в Украине прекратил проекты.

Впоследствии Госдеп возобновил некоторые гуманитарные программы международной поддержки. Речь идет о проектах, связанных со спасением жизни.

Государственный секретарь США Марко Рубио стал исполняющим обязанности директора USAID, но сказал, что делегировал эти полномочия, поэтому не будет руководить повседневной деятельностью агентства.

Ранее "Телеграф" писал, что военная помощь США Украине продолжается. Она поступает по ранее принятым пакетам.