До 5 июня всем ограниченно пригодным нужно повторно пройти ВВК, — Минобороны
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Минобороны Украины разъяснило алгоритм действий для прохождения повторной ВВК
До 5 июня 2024 г. все граждане, имеющие статус ограниченно пригодных к военной службе, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Это касается лиц, получивших статус ограниченной пригодности до 4 мая 2024 года.
После прохождения ВЛК граждане получат новое решение: либо пригодные, либо непригодные к службе. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.
В Минобороны отмечают, что не стоит медлить с прохождением комиссии, ведь эта процедура обязательна по закону.
Министерство обороны Украины также разъяснило алгоритм действий по прохождению повторной военно-врачебной комиссии. Прежде всего, необходимо получить направление на ВВК. Это можно сделать через приложение "Резерв+" или посетив территориальный центр комплектования и социальной поддержки лично.
Следующий шаг – прохождение комиссии в медицинском заведении. После обследования военнообязанный получит новое решение, определяющее его статус как "пригодный" или "непригодный" к военной службе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие документы нужно собрать "ограниченно пригодным" для повторной ВВК. Направление на медосмотр можно получить онлайн.