До 5 июня всем ограниченно пригодным нужно повторно пройти ВВК, — Минобороны

Минобороны Украины разъяснило алгоритм действий для прохождения повторной ВВК

До 5 июня 2024 г. все граждане, имеющие статус ограниченно пригодных к военной службе, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Это касается лиц, получивших статус ограниченной пригодности до 4 мая 2024 года.

После прохождения ВЛК граждане получат новое решение: либо пригодные, либо непригодные к службе. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

В Минобороны отмечают, что не стоит медлить с прохождением комиссии, ведь эта процедура обязательна по закону.

Министерство обороны Украины также разъяснило алгоритм действий по прохождению повторной военно-врачебной комиссии. Прежде всего, необходимо получить направление на ВВК. Это можно сделать через приложение "Резерв+" или посетив территориальный центр комплектования и социальной поддержки лично.

Следующий шаг – прохождение комиссии в медицинском заведении. После обследования военнообязанный получит новое решение, определяющее его статус как "пригодный" или "непригодный" к военной службе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие документы нужно собрать "ограниченно пригодным" для повторной ВВК. Направление на медосмотр можно получить онлайн.