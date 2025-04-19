Успейте с посылками! На Пасху почты в Украине изменяют график

В один из дней получить посылки не получится вообще

В период пасхальных праздников "Укрпочта", "Новая почта" и Meest сообщили о корректировке режима работы своих отделений. В частности, в субботу, 19 апреля, почта будет работать по сокращенному или субботнему графику.

Как отмечают операторы, воскресенье, 20 апреля объявлено выходным днем. Уже с понедельника, 21 апреля, обслуживание клиентов будет возобновлено в обычном режиме.

"Укрпочта" будет работать 19 апреля с 9:00 до 17:00, 20 апреля – выходной, 21-го – обычный график работы.

"Новая почта" и Meest 19 апреля будут обслуживать клиентов по субботнему графику, 20 апреля оба почтовых оператора объявили выходным, а с 21 апреля – они также вернутся в обычный режим работу.

График работы почтовых операторов на пасхальные праздники

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Служба безопасности Украины обратилась к гражданам с призывом быть максимально бдительными и осторожными накануне и во время Пасхальных праздников. Как сообщили спецслужбы, россияне могут использовать праздничные дни для проведения провокаций и даже террористических актов. Места массового скопления людей могут стать мишенью для агентов РФ.