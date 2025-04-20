Что сказать вместо "Христос Восресе" на Пасху: удивите родных этими интересными вариантами

Прсти, теплые и особенные варианты приветствия

Пасха – это праздник Воскресения Христова, который приносит радость и надежду каждому. Так что кроме традиционного "Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!", можно поздравить родных более креативно и с личным акцентом.

В этом материале "Телеграф" собрал подборку креативных вариантов.

"Пусть Воскресение Христово подарит надежду и свет!" — это пожелание напоминает силу праздника, который несет с собой новое начало. Воскресение – это момент, когда тьма прогоняется светом и сердце наполняется надеждой.

"Пусть Пасха будет ярче пасхальных яйц!" — это пожелание, подчеркивающее яркость и радость праздника. Ведь Пасха – время, когда природа расцветает, а сердце наполняется светом.

"Пусть эта Пасха наполнит душу светом!" — указывает на важность внутреннего очищения и восстановления.

"Радостного воскресения в каждой душе!" – это пожелание единства и радости. В Пасху мы чувствуем духовную близость, радость воскресения, а эти мгновения хочется разделить с близкими.

Попытайтесь также сказать в этот день:

Пусть Божья благодать обнимает ваш дом!

Счастья, здоровья и Божьей благодати!

Мира в сердце, счастья в доме!

С росы и воды вам!

Пусть пасха будет рыхлой!

Такие приветствия – простые, теплые и особенные. Они легко запоминаются и дарят улыбку.

Следует заметить, что не важно, как именно вы поздравите – главное, чтобы искренне. Даже обычное "С праздником!" может стать особенным, если вложить в него любовь.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно здороваться на украинском в Пасху. Традиционно в такие праздничные дни не говорят "Добрый день", а используют другие слова.