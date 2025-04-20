Перемирие на Пасху: в чем задумка Путина и почему это "кошмар" для Украины - CNN

Заявление Путина "изобилует практическими изъянами" еще до того, как оно было сделано

Внезапное "Пасхальное перемирие", объявленное российским президентом Владимиром Путиным, это доказательство для союзников Украины дикого цинизма Москвы, когда речь идет о мире. А для сторонников России заявление президента России Владимира Путина выглядело как реверанс Трампу.

Заявление Путина прозвучало всего лишь через пару часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио и американский лидер Дональд Трамп сказали, что в ближайшие дни им понадобится срочный сигнал о том, что Кремль серьезно настроен на мир. Об этом пишет CNN.

При этом, в материале говорится, что внезапное заявление "изобилует практическими изъянами" еще до того, как оно было сделано. Журналисты предполагают, что, вероятно, Путин просто использует его для поддержки своей ложной идеи о том, что Украина якобы не хочет, чтобы его война прекращалась.

"Это будет логистическим кошмаром для украинских сил, если они внезапно и немедленно прекратят сражаться по "приказу" Путина. Некоторые позиции на передовой могут оказаться в центре ожесточенных столкновений, когда поступит этот приказ, и прекращение такого рода, вероятно, потребует нескольких дней подготовки и готовности", — говорится в тексте.

"Пасхальное перемирие" — что означает

19 апреля Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке объявляет так называемое "Пасхальное перемирие", которое продлится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Российская сторона якобы готова поставить на паузу на время все боевые действия.

Украина в свою очередь готова присоединиться к режиму полного прекращения огня. Вместе с тем, она не будет молча смотреть на то, как россияне его нарушают и готова отвечать.

Командиры ВСУ уже получили приказ прекратить огонь и документировать все нарушения с российской стороны. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на некоторых участках фронта российские штурмы не останавливались.

Как отметил Зеленский, он не видит "желания у Кремля" достичь мира. По его словам, "Пасхальное перемирие" — очередная игра Путина.

В то же время в Минобороны РФ объявили, что режима "прекращения огня на Пасху" армия РФ будет придерживаться, если якобы Киев "не будет нарушать" его. В Кремле добавили, что военные России будут готовы "отвечать на нарушение перемирия" со стороны Украины и "провокации" ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в западных СМИ появилась информация о том, что Путину это "перемирие" необходимо для того, чтобы не дать США выйти из переговорного процесса.