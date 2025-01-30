Сергей Гнездилов объяснил, почему вернулся на службу

По мнению военного, его дело хотели сделать показательным

Военнослужащий Сергей Гнездилов, публично ушедший в СОЧ, прокомментировал свое возвращение на службу. Такое решение он принял после того, как ему хотели изменить срок наказания.

По словам Гнездилова, прокурор просил приговорить его к 12 годам лишения свободы. Об этом военнослужащий рассказал "Суспільному".

Сергей Гнездилов сказал, что сторона обвинения хотела назначения наказания в виде 12 лет лишения свободы, хотя сам военный считает, что это в 2,5 больше, чем должно быть.

"Дело идет в направлении не "посадить Гнездилова за преступление, которое он совершил". А дело идет в направлении "посадить Сергея за то, что он не совершил, но чтобы показать всей стране, что мы можем". Этого допустить мы точно не могли, поэтому было принято решение возвращаться", – пояснил он.

Военнослужащего освободили в зале суда и полностью аннулировали уголовное преследование. Если в течение нескольких дней прокуратура не подаст апелляцию, на том все и закончится.

Единственным следствием уголовного производства будет соответствующая запись в личном деле. Гнездилов собирается вернуться в 56-ю ОМПБр, где проходил службу раньше.

Кто такой Сергей Гнездилов

Сергею Гнездилову 24 года, он подписал контракт с ВСУ в 19, взяв академотпуск во время учебы на кафедре журналистики во Львовской политехнике. Он также является общественным активистом, основателем фестиваля "Виделка Fest". Был ведущим "++ подкаст" на hromadske.

В сентябре 2024 года Сергей Гнездилов объявил, что самовольно покинул часть после пяти лет службы. Целью такого шага было привлечение внимания к отсутствию установленных сроков службы. Большинство военных согласились с ним по поводу существования проблемы увольнения со службы, но не поддержали его методы.

Также Гнездилов, чьи действия квалифицировали как дезертирство, заявил, что будет голодать, если законодательство о демобилизации так и не будет разработано и принято.