Чемодан без ручки? Эксперты объяснили, реально ли подключить ЗАЭС к российской энергосистеме

ЗАЭС не производит энергию

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года. В настоящее время станция не производит электроэнергию, на ее территории находятся российские военные и военная техника.

"Телеграф" спросил экспертов, насколько реально подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме. Хотя есть определенные сложности, исключать такое развитие событий нельзя.

Теоретически это возможно

Эксперт по ядерной энергетике Людвиг Литвинский в комментарии "Телеграфу" указал на проблемы подключения ЗАЭС к энергосистеме РФ. Это — дефицит кадров, комплектующих западного производства и своевременных профилактических ремонтов. Однако, по его словам, это принципиально возможно.

Какие проблемы есть на практике

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил "Телеграфу": чтобы россияне могли присоединить станцию к своей сети, во-первых, нужно, чтобы она заработала. Речь идет о выводе ЗАЭС из состояния холодной остановки, а это возможно только при обеспечении безопасности. Сейчас гарантий безопасности нет, и перспективы в этом вопросе туманны.

Во-вторых, добавил эксперт, для этого России нужно иметь физические линии электропередач. Чтобы обеспечить подключение ЗАЭС к энергосистеме РФ, необходимо провести через временно оккупированную территорию Украины несколько высоковольтных линий электропередач и оборудовать их трансформаторными подстанциями.

О наличии такого плана россияне заявляли, но для его реализации им надо быть уверенными, что эти объекты еще на стадии строительства не станут целями для ВСУ. Второй вопрос – даже если система заработает, РФ должна будет обеспечить ее бесперебойную работу. Ведь энергия, производимая на АЭС, должна "сниматься" постоянно и без сбоев.

Любые проблемы на линии передач могут привести к аварийной остановке реакторов. Тогда в систему будет попадать гораздо меньше электрической энергии.

Скорее всего, российские энергетики вообще не хотят связываться со строительством этой линии. С политической точки зрения она безусловно нужна Российской Федерации, но с экономической и с точки зрения энергетической безопасности она не имеет смысла", — отметил Рябцев.

– Скорее всего, энергетики российские не хотят вообще связываться со строительством этой линии. Она с политической точки зрения, безусловно, нужна Российской Федерации, но с экономической точки зрения и с точки зрения энергетической безопасности она не имеет смысла, — отметил Рябцев.

Фактически с самого начала захвата ЗАЭС стала для России "чемоданом без ручки". Так как, объяснил эксперт, она не производит энергию, а пребывает в стадии холодной остановки. То есть, "просто ест средства из бюджета "Росатома".

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Запорожская атомная электростанция является большой проблемой для РФ, однако без Украины существование станции невозможно.