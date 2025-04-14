Сухаревский пока остается, но...: нардеп объяснил сложную ситуацию вокруг командования СБС

Должны быть "железобетонные" основания для увольнения, говорит Сергей Рахманин

Командующий силами беспилотных систем полковник Вадим Сухаревский пока остается на своей должности, несмотря на предыдущие сообщения о его возможном переводе на руководство новым армейским корпусом.

Об этом рассказал член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде".

По словам нардепа, Сухаревский продолжает руководить беспилотными силами, хотя у него "недостаточный уровень доверия" со стороны главнокомандующего Сырского и Офиса Президента. "Сухаревский остается командующим беспилотных пока, имея определенный конфликт очевидно с кем-то, и недостаточный уровень доверия со стороны руководства", – отметил Рахманин.

В то же время парламентарий отметил, что система управления по военному делу – деликатная вещь, и замены руководителей должны происходить только при наличии "железобетонных причин".

"Есть ли причины для замены Сухаревского? Не уверен", — добавил член оборонного комитета. В интервью Рахманин также подтвердил увольнение первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка, охарактеризовав это как "наиболее чувствительную утрату Минобороны за последние годы". "Если бы убрать из Министерства обороны министра и остальных заместителей, то это была бы менее ощутимой утратой, чем потеря одного Гаврилюка", – подчеркнул нардеп.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, как будут работать Силы беспилотных систем — новый род войск ВСУ. Дроны могут наносить удары врагу и на тактическом, и на стратегическом уровнях.