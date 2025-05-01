Ніби в казці: де знаходиться "Тунель кохання", який варто побачити на власні очі

Це місце відоме далеко за межами України

У Рівненській області, неподалік селища Клевань, розташований один із найромантичніших куточків України — тунель кохання. Цей природний феномен приваблює тисячі туристів своєю красою та атмосферою загадковості.​

"Телеграф" розповідає, чим унікальний тунель і як до нього дістатися.

Природне диво на залізничній колії

Тунель кохання утворився на ділянці залізничної колії, яка веде від Клевані до Оржева. Завдяки регулярному руху промислового потягу, гілки дерев і кущів, що ростуть обабіч колії, сформували щільний зелений коридор арочної форми. Цей "живий тунель" простягається на кілька кілометрів і вражає своєю симетрією та природною гармонією. ​

Легенди та романтичні традиції

З тунелем кохання пов'язано багато легенд. Одна з них розповідає про закохану пару, яка не могла бути разом через соціальні бар'єри. Вони таємно зустрічалися в цьому тунелі, де їхні серця були вільні від чужих упереджень. Люди кажуть, що цей тунель став символом справжнього кохання та виконання найзаповітніших бажань. ​

Інша легенда стверджує, що якщо закохана пара пройде під тунелем разом із закритими очима, їхнє кохання стане вічним і ніколи не згасне. Також є традиція прив'язувати на гілки дерев стрічки з іменами закоханих, що символізує їхню нерозривну єдність.

Крім цього, є повір'я — закохані мають поцілуватися у той час, коли тунелем проїде поїзд та неодмінно загадати одне бажання на двох.

Місце для фотосесій та кінематографу

Завдяки своїй унікальній красі, "Тунель кохання" став популярним місцем для фотосесій, особливо серед молодят. Його чарівна атмосфера також привабила кінематографістів: у 2014 році японський режисер Акійоші Імазакі зняв романтичну драму "Клевань: Тунель Кохання", сюжет якої безпосередньо пов'язаний з цим місцем. ​

Як туди дістатися

Туристичний об'єкт "Тунель кохання" розташований приблизно за 25 км від міста Рівне. Найзручніше дістатися до нього автомобілем. Доїхати до Клеваня можна маршрутним таксі (їде кожні 30 хвилин) з Рівненського залізничного вокзалу. Також у селищі є станція, куди можна доїхати електричкою.

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