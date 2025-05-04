Сделайте этот трюк на вашем огороде в мае и рассада попрет

Данный метод сохранит влагу, уменьшит рост сорняков и защитит растения

С приходом тепла украинцы все чаще проводят время на своих огородах, ухаживая за рассадой. Однако многие новички не знают о полезном трюке, а он помогает создать оптимальные условия для роста растений

"Телеграф" рассказывает о полезном лайфхаке, который поможет получить хороший урожай. В мае для него самое время.

Речь идет о мульчевании почвы. Данный метод сохранит влагу, уменьшит рост сорняков и защитит растения от перепадов температур, которые в мае могут весьма значительными.

Для справки: мульчевание — это популярный агротехнический трюк. Его суть заключается в покрытии почвы слоем различных материалов, как органического, так и неорганического происхождения. Такой метод мульчевания помогает создать оптимальные условия для роста растений и защищает почву от негативного воздействия окружающей среды.

Чем мульчевать почву

Для этого подойдет солома, скошенная трава или опилки. Также существуют неорганические виды мульчи: агроволокно, черная пленка (для теплолюбивых культур, например, томатов или перцев).

Как подсказывает ИИ Grok, для Украины в мае органическая мульча предпочтительна, так как она улучшает почву и доступна.

Когда начинать мульчевание

Начинайте мульчировать после прогрева почвы, оставляя пространство вокруг стеблей растений, чтобы избежать гниения.

Подготовка перед мульчеванием

Уберите сорняки, камни и мусор.

Хорошо взрыхлите и выровняйте почву.

Полейте, если земля сухая, чтобы мульча не препятствовала проникновению влаги.

Как мульчевать почву

Толщина слоя:

Органика: 5–10 см для плотных материалов (солома, кора) или 3–5 см для легких (трава, опилки).

Не засыпайте мульчу вплотную к стеблям растений (оставьте 2–5 см), чтобы избежать загнивания.

Нанесение мульчи:

Равномерно распределите материал по грядке после того, как почва прогреется (обычно в мае температура почвы уже выше 10–12°C).

Для молодых растений мульчируйте после их укоренения (через 1–2 недели после посадки).

При использовании травы убедитесь, что она без семян, чтобы не спровоцировать рост сорняков.

Напомним, ранее мы писали о том, как использовать кофейную гущу на огороде.