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Украинка насмешила сеть кулинарным шедевром из теста: вышли совсем не птицы (фото)

Автор
Марина Ищенко
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Автор
Выпечка из теста рассмешила сеть
Выпечка из теста рассмешила сеть. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинцы не сдерживают эмоций

Птички из теста – популярный тренд в сети, который хотела повторить украинская хозяйка. Однако в конечном итоге вместо милых булочек женщина получила выпечку, совсем не похожую на птиц.

Елена Прекрасная в Тике Ток поделилась фото. Сначала она показала, как люди пошагово лепят птичку.

Туториал начинался обнадеживающе, с первоначальными формами, которые выглядели довольно реалистично. Однако процесс выпечки привел к результатам, заставившим зрителей плакать от смеха.

"Когда все делаешь пошагово..." — так началось ее сообщение.

В своем следующем сообщении Елена добродушно отказалась поделиться рецептом, спрашивая: "А выходит такое… У кого еще так?".

Как реагируют украинцы

Вирусное сообщение сейчас просмотрели более 277 000 раз. Это повлекло за собой волну забавных комментариев в украинских социальных сетях.

  • "Получились красивые котики", — пишут люди.
  • "Печенье вторник уролога" — придумали название к печенью.
  • "Потому что надо пошагово делать, а не пошагово", — говорится в комментариях.
  • "У меня есть два варианта, на что это похоже… и не один из них не птичка" — отмечают люди.
  • "Присыпать сахарной пудрой и глаз будет" — советуют украинцы.
  • "Не о том думали, как крутили" — шутят украинцы.
  • "Ну и кому эти птички надо? А вот прутни совсем другое дело" — пишут пользователи Тик Ток.

Ранее "Телеграф" писал, что украинка насмешила сеть, показав, как подстригла эту.

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#Приколы #Мем #Відео #Жарт