В Украину идет грозовой фронт? Когда ждать ухудшения погоды

Начало недели будет дождливым

В понедельник, 5 мая, погода в Украине будет неоднородной — начнется похолодание, хотя местами еще сохранится высокая температура. Также в некоторых областях прогнозируются грозы.

Прогноз от Ventusky

Веб-приложение Ventusky прогнозирует, что 6 мая часть Украины накроют осадки. В Одесской области возможны грозы. В среду 7 мая грозовой фронт усилится, охватив большую территорию Одесчины. Следует учитывать, что прогнозы Ventusky не всегда сбываются.

Карта осадков от Ventusky 6 мая

Карта осадков от Ventusky 7 мая

Прогноз от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр предупредил о грозах 5 мая. В частности, они прогнозируются на Закарпатье, Одесчине и большинстве центральных областей днем (I уровень опасности, желтый).

Во вторник, 6 мая, осадки разной интенсивности накроют почти всю Украину за исключением восточных областей и Херсонщины. Ночью температура воздуха прогнозируется на уровне +3 +14 градусов, днем столбики термометров покажут 11-24 градуса выше нуля.

В среду, 7 мая, в западных, северных, Житомирской и Киевской областях без осадков. На остальной территории пройдут дожди.

Напомним, "Телеграф" пообщался с ведущими климатологами, синоптиками и аграриями, чтобы узнать, чего ждать от лета-2025. Специалисты считают, что Украина нагревается быстрее остального мира.