Был замечен в военной форме: где сейчас звезда "Квартала 95" Александр Пикалов

Пикалов не ведет сейчас соцсети

Александр Пикалов стал известен как актер студии "Квартал 95", в которой работает с момента ее создания. В последнее время комик не появляется в публичном пространстве и не дает интервью, как и Степан Казанин.

"Телеграф" расскажет о деятельности юмориста, а также где он сейчас и чем занимается.

Что известно об Александре Пикалове

Будущий комик родился в 1976 году в Кривом Роге. Он получил образование горного инженера-подземника в Криворожском техническом университете. По специальности Александр никогда не работал, но выполнял работу сварщика, охранника, дворника. Также он являлся помощником дефектоскописта на строительстве.

Пикалов был художественным руководителем СТЕМа "Беспризорный", в котором принимали участие почти все актеры из "Квартала-95". Также комик играл в студенческой команде КВН, а позже — в городской команде "Криворожская шпана". Когда эта команда распалась, Александр начал играть за "Сборную Днепропетровска".

Пикалов играл в КВН "95 квартал", фото из сети

Пикалов участвовал в лигах Воронежа и Днепра. В 1998 году он начал играть в команде КВН "95 квартал". Стал автором многих шуток студии. Также он играл в фильмах "Три мушкетера", "Як козаки", "Слуга народу", "Давай танцюй", "Гуллівер повертається", "Бункер".

Пикалов играл в разных фильмах, фото из сети

Где сейчас Александр Пикалов

В апреле 2022 года Пикалов рассказал изданию "Комсомольская правда в Украине", что в начале вторжения россиян привозил людям еду, лекарства и бензин. Также комик принял присягу и вступил в Национальную гвардию Украины. Параллельно он записывал выпуски новостей "Байрактар NEWS" вместе с Евгением Кошевым.

В период с февраля 2022 года по январь 2024 года комик проходил службу в воинской части 3066 Северного ОТО. В начале вторжения России в Украину Пикалов показывал себя с оружием, а также распространял сбор на одну из бригад. С января 2024 продолжил службу в Имиджево-издательском центре Нацгвардии.

Пикалов присоединился к Нацгвардии

Пикалов продолжил записывать "Байрактар NEWS"

Летом 2024 Александр появился на презентации специальных футболок от футбольного клуба "Локомотив". Оккупанты уничтожили спортбазу этого ФК, поэтому лимитированной коллекцией спортсмены напомнили о преступлении россиян. Пикалов посетил событие в военной форме.

Пикалов посещал мероприятие ФК "Локомотива", фото "Локомотива"

Пикалов в военной форме, фото ФК "Локомотив"

В то же время Александр продолжает сниматься в "Квартале 95". Кошевой отмечал "ТСН", что Пикалова отпускают на записи юмористической программы по официальному запросу, впрочем, бывают отказы. В свою очередь, свою страницу в инстаграме комик сейчас не ведет.

Ранее "Телеграф" писал, где сейчас актер "Квартала 95" Владимир Мартынец. Его пригласил в студию Владимир Зеленский.