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Был замечен в военной форме: где сейчас звезда "Квартала 95" Александр Пикалов

Автор
Виктория Козар
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Где сейчас актер "Квартала 95" Александр Пикалов
Где сейчас актер "Квартала 95" Александр Пикалов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пикалов не ведет сейчас соцсети

Александр Пикалов стал известен как актер студии "Квартал 95", в которой работает с момента ее создания. В последнее время комик не появляется в публичном пространстве и не дает интервью, как и Степан Казанин.

"Телеграф" расскажет о деятельности юмориста, а также где он сейчас и чем занимается.

Что известно об Александре Пикалове

Будущий комик родился в 1976 году в Кривом Роге. Он получил образование горного инженера-подземника в Криворожском техническом университете. По специальности Александр никогда не работал, но выполнял работу сварщика, охранника, дворника. Также он являлся помощником дефектоскописта на строительстве.

Пикалов был художественным руководителем СТЕМа "Беспризорный", в котором принимали участие почти все актеры из "Квартала-95". Также комик играл в студенческой команде КВН, а позже — в городской команде "Криворожская шпана". Когда эта команда распалась, Александр начал играть за "Сборную Днепропетровска".

Александр Пикалов деятельность
Пикалов играл в КВН "95 квартал", фото из сети

Пикалов участвовал в лигах Воронежа и Днепра. В 1998 году он начал играть в команде КВН "95 квартал". Стал автором многих шуток студии. Также он играл в фильмах "Три мушкетера", "Як козаки", "Слуга народу", "Давай танцюй", "Гуллівер повертається", "Бункер".

Что известно об Александре Пикалове
Пикалов играл в разных фильмах, фото из сети

Где сейчас Александр Пикалов

В апреле 2022 года Пикалов рассказал изданию "Комсомольская правда в Украине", что в начале вторжения россиян привозил людям еду, лекарства и бензин. Также комик принял присягу и вступил в Национальную гвардию Украины. Параллельно он записывал выпуски новостей "Байрактар NEWS" вместе с Евгением Кошевым.

В период с февраля 2022 года по январь 2024 года комик проходил службу в воинской части 3066 Северного ОТО. В начале вторжения России в Украину Пикалов показывал себя с оружием, а также распространял сбор на одну из бригад. С января 2024 продолжил службу в Имиджево-издательском центре Нацгвардии.

Пикалов присоединился к Нацгвардии
Пикалов продолжил записывать "Байрактар NEWS"

Летом 2024 Александр появился на презентации специальных футболок от футбольного клуба "Локомотив". Оккупанты уничтожили спортбазу этого ФК, поэтому лимитированной коллекцией спортсмены напомнили о преступлении россиян. Пикалов посетил событие в военной форме.

Где сейчас Александр Пикалов
Пикалов посещал мероприятие ФК "Локомотива", фото "Локомотива"
Чем сейчас занимается Пикалов
Пикалов в военной форме, фото ФК "Локомотив"

В то же время Александр продолжает сниматься в "Квартале 95". Кошевой отмечал "ТСН", что Пикалова отпускают на записи юмористической программы по официальному запросу, впрочем, бывают отказы. В свою очередь, свою страницу в инстаграме комик сейчас не ведет.

Ранее "Телеграф" писал, где сейчас актер "Квартала 95" Владимир Мартынец. Его пригласил в студию Владимир Зеленский.

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