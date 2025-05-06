Был замечен в военной форме: где сейчас звезда "Квартала 95" Александр Пикалов
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Пикалов не ведет сейчас соцсети
Александр Пикалов стал известен как актер студии "Квартал 95", в которой работает с момента ее создания. В последнее время комик не появляется в публичном пространстве и не дает интервью, как и Степан Казанин.
"Телеграф" расскажет о деятельности юмориста, а также где он сейчас и чем занимается.
Что известно об Александре Пикалове
Будущий комик родился в 1976 году в Кривом Роге. Он получил образование горного инженера-подземника в Криворожском техническом университете. По специальности Александр никогда не работал, но выполнял работу сварщика, охранника, дворника. Также он являлся помощником дефектоскописта на строительстве.
Пикалов был художественным руководителем СТЕМа "Беспризорный", в котором принимали участие почти все актеры из "Квартала-95". Также комик играл в студенческой команде КВН, а позже — в городской команде "Криворожская шпана". Когда эта команда распалась, Александр начал играть за "Сборную Днепропетровска".
Пикалов участвовал в лигах Воронежа и Днепра. В 1998 году он начал играть в команде КВН "95 квартал". Стал автором многих шуток студии. Также он играл в фильмах "Три мушкетера", "Як козаки", "Слуга народу", "Давай танцюй", "Гуллівер повертається", "Бункер".
Где сейчас Александр Пикалов
В апреле 2022 года Пикалов рассказал изданию "Комсомольская правда в Украине", что в начале вторжения россиян привозил людям еду, лекарства и бензин. Также комик принял присягу и вступил в Национальную гвардию Украины. Параллельно он записывал выпуски новостей "Байрактар NEWS" вместе с Евгением Кошевым.
В период с февраля 2022 года по январь 2024 года комик проходил службу в воинской части 3066 Северного ОТО. В начале вторжения России в Украину Пикалов показывал себя с оружием, а также распространял сбор на одну из бригад. С января 2024 продолжил службу в Имиджево-издательском центре Нацгвардии.
Летом 2024 Александр появился на презентации специальных футболок от футбольного клуба "Локомотив". Оккупанты уничтожили спортбазу этого ФК, поэтому лимитированной коллекцией спортсмены напомнили о преступлении россиян. Пикалов посетил событие в военной форме.
В то же время Александр продолжает сниматься в "Квартале 95". Кошевой отмечал "ТСН", что Пикалова отпускают на записи юмористической программы по официальному запросу, впрочем, бывают отказы. В свою очередь, свою страницу в инстаграме комик сейчас не ведет.
Ранее "Телеграф" писал, где сейчас актер "Квартала 95" Владимир Мартынец. Его пригласил в студию Владимир Зеленский.