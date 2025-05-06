Путин использовал по отношению к ней запретный жест: что известно о жене лидера Китая Си Цзиньпина и как она выглядит

Жена президента была известна еще до того, как стать первой леди

Си Цзиньпин является президентом Китая уже 12 лет. Эта страна занимает нейтральную позицию в войне России против Украины, хотя ВСУ взяли в плен китайских солдат. Женой политика является медийная личность, которую хорошо знают в Китае.

"Телеграф" расскажет, кто такая Пэн Лиюань, чем отличилась и чем занимается.

Что известно о Пэн Лиюань

Пэн Лиюань родилась в 1962 году в провинции Шаньдун, расположенной в Китае. Начала петь с детства, впервые выйдя на сцену в 6 лет. Пенн училась в музыкальной школе и выступала на местных мероприятиях.

Пэн Лиюань в молодости, скриншот с видео

В 18 лет Лиюань вступила в китайскую армию, где стала солисткой армейского музыкального коллектива. Вскоре ее пригласили в столичный ансамбль китайской армии. Пен активно участвовала в певческих конкурсах и выступала с военным ансамблем по всему миру. В течение службы она получила звание генерал-майора.

Пэн Лиюань на сцене

Музыкальное образование Лиюань получила в Китайской консерватории. Это позволило ей выступать в национальных операх, где она демонстрировала свой вокал. Исполнительница становилась все популярнее и стала появляться на телевидении. В частности, популярность певицы выросла после участия в новогодних гала-концертах.

Пэн Лиюань выступление

Так Пэн стала популярной китайской исполнительницей народных песен. Самые известные из них — "Люди из нашего села", "На равнинах надежды" и "Эверест".

Брак с Си Цзиньпином

Лиюань познакомилась с Си Цзиньпином, когда уже была известной певицей. Он тогда работал мэром города Сямэнь. Политик рассказывал, что сразу влюбился в будущую жену. Пен также понравился политик, в частности, амбициозностью и успешностью.

В 1987 году пара обручилась, впрочем, они редко виделись. Каждый из них строил карьеру, поэтому они постоянно находились в разъездах. В 1992 году у супругов появилась дочь Си Минцзе.

Пэн Лиюань и Си Цзиньпинь, фото Getty Images

Пэн Лиюань и Си Цзиньпинь, фото Getty Images

В 2013 году Пэн стала первой леди. В отличие от своих предшественниц, Лиюань вела начала вести публичную жизнь и приобщилась к социальной деятельности. Среди вопросов, которыми стала заниматься первая леди, были подростковая преступность, равенство мужчин и женщин в получении образования, поддержка сельских учебных заведений.

Пэн Лиюань начала заниматься социальными вопросами, фото Getty Images

Также Пен стала послом доброй воли по лечению туберкулеза и ВИЧ ВОЗ и послом ЮНЕСКО по вопросам поддержки образования девочек и женщин.

Скандалы

Перед тем, как Лиюань стала первой леди, в сеть распространили неоднозначную фотографию. На фото было видно, что молодая Лиюань поет для солдат на пекинской площади Тяньаньмэнь после трагических событий 4 июня 1989 года.

Тогда местные выходили на протесты, требуя большей свободы в Китае. В то же время чиновники дали приказ военным разогнать митингующих, в результате чего погибли по меньшей мере 200 человек. А в некоторых источниках речь шла о 10 тысячах убитых протестующих. Снимок, где Пен поет для солдат, расстреливавших митингующих, быстро исчез из сети, вероятно, под давлением цензуры.

Пен Лиюань попадала в скандал, фото Getty Images

В 2014 году Лиюань вместе с Си Цзиньпином ездила с рабочим визитом в Россию. Тогда кремлевский диктатор оконфузился, показав незнание делового этикета. Он набросил первой леди Китая на спину плед, который считается неприемлемым жестом во время официальных встреч. Такое бережное отношение может позволить себе только муж Лиюань, но не во время рабочих визитов.

Путин нарушил этикет косательно Лиюань, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене актера Богдана Бенюка. Недавно он жестко высказался о детях.