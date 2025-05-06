Продолжает заниматься юмором: где сейчас и как выглядит звезда "Дизель шоу" Егор Крутоголов

Комик продолжает сниматься в юмор-шоу

Егор Крутоголов — известный украинский актер юмористического проекта "Дизель Шоу", который принес ему большую популярность. В последнее время комик не часто появляется на публичных мероприятиях, как и актер "Квартала 95" Александр Пикалов.

"Телеграф" расскажет о карьере юмориста, где он сейчас и чем занимается.

Что известно о Егоре Крутоголове

Крутоголов родился в 1980 году в Николаеве в интеллигентной семье. Начал играть в КВН, будучи школьником гимназии. Сначала поступил в Николаевский педагогический институт, но на втором курсе перешел в Черноморский университет имени Петра Могилы. Там он учился на факультете романогерманской филологии и зарубежной литературы.

В 2000 году Крутоголов вместе с Евгением Гашенко и Михаилом Шинкаренко основал команду "Дизель". Коллектив выступал в разных лигах КВН. Через 3 года Егор выиграл Кубок Содружества. Юморист также стал трехкратным чемпионом Южной лиги КВН в Одессе. После того как "Дизель" выиграла Кубок Президента Украины, команда распалась.

Крутоголов принимал участие в КВН, фото из сети

Крутоголов принимал участие в юмористической программе "Бла-бла-шоу" на российском канале РЕН ТВ. Также он снимался в проекте "Лига наций" на канале СТС. Участвовал в проектах студии "Квартал 95". В частности, в программе "Бойцовский клуб" команда "дизелей" трижды побеждала.

Крутоголов принимал участие в разных проектах, фото из сети

Актеры "Дизель шоу", фото из сети

Крутоголов снимался в нескольких фильмах: "Сильнее огня", "Стреляй, немедленно!", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Как казаки…", а также сериалах "Такси" и "Папаньки". Также он участвовал в программах "Вечерний квартал", "Большая разница", "Вечерний Киев", "Путевая страна", был ведущим проектов "Замоченные", "Звезда Youtuba", "Олимпиляпы".

Крутоголов снимался в кино и разных телепроектах, фото из сети

В 2013 году Крутоголов вместе с Михаилом Шинкаренко, Евгением Гашенко и Александром Бережко создали первый телепроект — 20-серийный скетчком "Путевая страна" для телеканала ICTV. Через 2 года комики создали юмористический проект "Дизель Шоу".

"Дизель Шоу" начало выходить в 2015 году, фото из сети

Где сейчас Егор Крутоголов,

После начаа полномасштабного вторжения России в Украину Егор вместе с коллективом "Дизель шоу" начал собирать средства на ВСУ. Также юмористы выступали перед военными на фронте.

Крутоголов занялся волонтерством, фото с его инстаграм-страницы

Крутоголов устраивает сборы на ВСУ, фото с его инстаграм-страницы

Затем Крутоголов вместе с другими актерами продолжил создавать выпуски "Дизель Шоу". Они сместили юмор в сторону жизни украинцев в сложные военные времена.

Крутоголов снимается в "Дизель Шоу", фото с его инстаграм-страницы

Крутоголов продолжает заниматься юмором, фото с его инстаграм-страницы

На своей странице в инстаграме комик отчитывается о сборах на ВСУ и показывает своих родных. В частности, Егор делится успехами своих детей. Старший сын Лев профессионально занимается картингом и стал трехкратным Чемпионом Украины.

Лев Крутоголов профессионально занимается картингом, (на фото четвертый справа)

Дети Егора Крутоголова, фото с его инстаграм-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас актер Степан Казанин из "Квартала 95". Он родился в России, хотя многие годы живет в Украине.