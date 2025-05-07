Завод-поставщик бракованных мин получил новый контракт на 59 миллиардов гривен

Общий бюджет АОЗ на закупку оружия в год – 370 млрд

У Павлоградского химзавода, который поставлял нерабочие боеприпасы, новый госзаказ – сообщает "Европейская Солидарность"

Скандальное оборонное предприятие снова получило заказ от Агентства оборонных закупок на производство боеприпасов. Об этом говорится в официальном ответе АОЗ, который направили по запросу народного депутата от "ЕС" Виктории Сюмар.

"59 млрд грн АОЗ снова отдало Павлоградскому химзаводу, именно поэтому предприятию, в отношении которого есть куча уголовных дел и руководитель которого получил подозрение СБУ за поставку некачественных мин. Общий бюджет АОЗ на закупку оружия в год — 370 млрд, и 60 из них в первые месяцы года идет на скомпрометированную фирму. качественные сбросы, и т. д., но на них сумма существенно меньше). Почему? Мои источники, близкие к руководству Минобороны, намекают на то, что эти компании лоббируются сверху, а там у нас в государстве только один орган, и это не Кабмин", — заявила Сюмар в Facebook.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Министерство обороны Украины выделяет 78 миллиардов гривен польской компании-посреднице "PHU Lechmar" Sp. z oo для закупки боеприпасов для Государственной пограничной службы.