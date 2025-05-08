Бездарность Генштаба в Москве зашкаливала: историк развеял мифы о "героической обороне" Минска и Брестской крепости

Красноармейцы помнили, что предшествовало совместному советско-германскому военному параду в Бресте

Советско-российские мифы о якобы героической обороне Красной армией Киева, Бреста и Минска от давления превосходящих сил немцев были призваны прежде всего прикрыть неготовность военного командования и политического руководства СССР к оборонной войне.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал профессиональный историк, дипломат, посол Украины в Республике Хорватия (2010-2017), а также в Боснии и Герцеговине (2011-2017) Александр Левченко.

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Он напомнил, что немецкая армия подошла к Киеву менее, чем через три месяца после начала войны. Оборона города и всего региона продолжалась 72 дня и завершилась полной катастрофой. 700 тысяч советских солдат погибли или попали в плен к Вермахту.

— Бездарность управления войсками со стороны Генштаба и Ставки Верховного главнокомандования в Москве зашкаливала. Обороны Минска как таковой вообще не было. Немецкие войска вошли в город на 6-й день войны. Брестская крепость продержалась всего неделю, хотя московские пропагандисты представляли это дела почти многомесячной обороны, — говорит историк.

Он согласился, что защитники крепости отказались сдаваться.

— Но знаете, почему? Потому что в сентябре 1939 г. Германия начала Вторую мировую войну нападением на Польшу. К Третьему рейху присоединился в нападении на Польшу его союзник — СССР. У Бреста советские войска встретились с Вермахтом, который не мог одолеть польских защитников крепости. Тогда за дело взялись советские войска.

Советское командование пообещало польским защитникам почетный выход из крепости с оружием и свободный проход. Поляки согласились, а когда вышли за крепостные стены, все были расстреляны советской артиллерией и пулеметами. На следующий день в Бресте состоялся общий советско-германский военный парад победы над Польшей, — рассказал дипломат.

Он объяснил, что советские бойцы в июне 1941 года боялись, что с ними поступят так, как они поступили с поляками два года назад. Поэтому и отказались на первых порах сдаваться.

— Спустя много лет похожая ситуация произошла в Украине. Когда в 2014 году в окружение под Иловайском попали украинские войска, а россияне пообещали им свободный проход через "зеленый коридор". Но там была засада, и те, кто пошел по этому "коридору", были убиты или взяты в плен. Тогда наши военные руководители окруженных подразделений, когда-то вместе служивших с россиянами, купились на "слово русского офицера".

Запомните: это слово ничего не стоит, просто грязь и горький обман. Как сказал канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк еще 150 лет назад: любая договоренность с русскими, даже письменная, не стоит той бумаги, на которой заключена. Прошло полтора столетия, а ложь и обман остаются важными инструментами российского командования.

Это следует особенно учитывать в случае начала переговоров о мире с Москвой. Напав 24 февраля 2022 года на Украину, Россия нарушила 200 двусторонних соглашений. В том числе и пресловутый Будапештский меморандум, когда Москва под личные обязательства гарантий нашего территориального суверенитета вывезла из Украины сотни ядерных ракет, грубо нарушив все договоренности, — подчеркнул Александр Левченко.

Напомним, ранее он на страницах "Телеграфа" развеял миф Путина, что СССР мог победить Гитлера без Украины.