Огородам станет еще хуже? Нескольким регионам прогнозируют заморозки и дожди

Весенние морозы уже нанесли ущерб

Погода в Украине в мае продолжает атаковать огороды. На Закарпатье выпал снег, а местами снова ожидаются заморозки.

Где и когда будут заморозки до -5

"Ночью 9-10 мая в северо-западной части на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый)", — предупреждает Украинский гидрометцентр.

Укргидрометцентр предупредил о понижении температуры

Погода в Украине на выходные 10-11 мая

На выходных погода также не будет способствовать пикникам и прогулкам – будет достаточно прохладно и облачно с прояснениями. Также прогнозируются дожди – в субботу, 10 мая, они пройдут в западных, северных и Киевской областях. Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне +1 +10 градусов, днем также жарко не будет — 9-17 градусов с отметкой плюс.

Карта погоды на 10 мая

В воскресенье, 11 мая, дожди распространятся на значительную территорию Украины, сухо будет только в восточных, Харьковской, Запорожской и Одесской областях. На остальной территории — осадки. Ночью столбики термометров покажут 3-8 градусов выше нуля. В дневные часы прогнозируется +10 +17 градусов.

Карта погоды на 11 мая

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие убытки нанесла непогода на огородах украинцев. Местами выпал град размером с куриное яйцо.