Фермерам приготовиться: синоптик рассказал, где и когда еще в Украине ждать морозов

Заморозки ожидаются в ближайшие дни

В Украине может пройти новая волна холодов в середине мая. Во второй декаде месяца температура воздуха будет ниже климатической нормы в некоторых регионах.

Об этом рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, ожидается, что в дальнейшем будет холодно из-за поступления воздуха из Арктики, а также будут идти сильные дожди.

Уже с 11 по 15 мая ночью столбики термометров будут опускаться до +2...+9°C, а в западной части страны возможны заморозки на почве и местами даже в воздухе — до -3°C. Днем ожидаются прохладные температуры: от +9 до +15°C, в центре, на юге и востоке местами до +19°C.

В период с 16 по 20 мая синоптик прогнозирует значительные колебания температуры. Теплее будет на юге и востоке, а прохлада сохранится в северо-западных регионах.

Также синоптик отмечает, что в период с 13 по 15 мая в Украине сохраняется влажная и неустойчивая погода. Основные осадки будут выпадать преимущественно днем, иногда с грозами. В высокогорных районах Карпат снова ожидается мокрый снег.

С 16 по 20 мая дожди продолжат идти почти по всей территории страны. Это связано с активностью циклонов и прохождением атмосферных фронтов.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. В воскресенье-вторник погода не будет радовать киевлян, ведь ожидаются низкая дневная температура, свежие ветры и затяжные дожди.