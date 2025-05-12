Украинка показала смешное видео, что ей "подарили" на День матери

Как оказалось, такие "сюрпризы" ждали не одну маму

В сети набирает популярность остроумное видео, опубликованное украинкой ко Дню матери. Вместо привычных подарков – цветов или открыток – она получила "настоящий сюрприз".

Видео опубликовали в ТикТок. На кадрах женщина с юмором демонстрирует "подарок": разбросанные вещи на кухне и гору немытой посуды.

Автор дополнила свой ролик иронической подписью: "Обзор подарков ко Дню матери от моих родных".

Пользователи соцсетей живо отреагировали на ролик, комментируя, что ситуация до боли знакома многим мамам. Некоторые шутят, что "самый лучший подарок, сделанный своими руками".

Некоторые из мам поделились своими "подарками" в их день. Видео собрало просто кучу остроумных комментариев.

Напоминаем, что в воскресенье, 11 мая, украинки праздновали День матери. Этот праздник выпадает на второе воскресенье мая.

В этот день принято поздравлять своих мам с праздником, благодарить их за жизнь, дарить цветы и подарки. Если есть возможность – стоит провести время со своими мамами, пообщаться с ними, помочь с делами, если это нужно. Найти слова, чтобы выразить свою любовь и благодарность мамам.

Ранее "Телеграф" писал, что сетью несутся мемы о погоде в мае. В этом месяце погода в Украине поражает холодом, местами даже выпал снег. Однако украинцы воспринимают это с юмором.