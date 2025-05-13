Умер известный украинский музыкант

Он был участником группы The ВЙО

Украинцев всколыхнуло печальное известие — из жизни ушел саксофонист Александр Уницкий. Он был талантливым музыкантом и участником регги группы The ВЙО, поддерживавшей протестующих на Евромайдане в 2013 году. Он был одним из тех, чью игру хотелось слушать, ведь она звучала невероятно красиво.

О том, что музыкант умер, сообщили на странице группы в Фейсбуке. Причина смерти пока не известна.

" Скорбная новость. Сегодня ушел из жизни наш саксофонист Александр "Дракон" Уницкий. Он был не простым человеком, но верным другом, надежным коллегой и фантастическим Музыкантом. Нам будет его не хватать. Соболезнования родным и близким. Царства Небесного", — говорится в посте.

Что известно об Александре Уницком

Группа The ВЙО, в которой играл Александр, была создана в 1991 году. Однако сам музыкант присоединился к коллективу несколько позже. Вместе с ним они были участниками национального отбора на Евровидение в 2018 году, но победу завоевать и представить Украину на песенном конкурсе так и не удалось.

Кстати, зарождение стиля регги в Украине считают именно по созданию группы The ВЙО. Александр Уницкий в составе коллектива присоединился к созданию альбомов "Мапа" (2014) и "Зеленый" (2017).

Кроме участия в группе, музыкант принимал участие в других мероприятиях. В частности, он выступил на открытии выставки "Выдающаяся династия Джусов" в Киеве, 1 ноября 2019 года. Также Уницкий сотрудничал с другими музыкантами. К примеру, он был саксофонистом в одном из проектов певицы МариАнны Гавриш.

Фото: УНИАН

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ушел из жизни защитник Украины Даниэль Ковальчук. Он являлся представителем фанатского движения киевского "Динамо".