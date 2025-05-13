Помер відомий український музикант

Він був учасником гурту The ВЙО

Українців сколихнула сумна звістка — із життя пішов саксофоніст Олександр Уницький. Він був талановитим музикантом та учасником регі гурту The ВЙО, який підтримував протестувальників на Євромайдані у 2013 році. Він був одним із тих, чию гру хотілося слухати, адже вона звучала неймовірно красиво.

Про те, що музикант помер, повідомили на сторінці гурту у Фейсбук. Причина смерті поки не відома.

"Сумна новина. Сьогодні пішов з життя наш саксофоніст Олександр "Дракон" Уницький. Він був не простою людиною, але вірним другом, надійним колегою і фантастичним Музикантом. Нам буде його не вистачати. Співчуття рідним і близьким. Царства Небесного", — йдеться в дописі.

Що відомо про Олександра Уницького

Гурт The ВЙО, у якому грав Олександр, було створено у 1991 році. Однак сам музикант приєднався до колективу дещо пізніше. Разом із ним вони були учасниками національного відбору на Євробачення у 2018 році, але перемогу вибороти і представити Україну на пісенному конкурсі так і не вдалося.

До речі, зародження стилю регі в Україні вважають саме зі створення гурту The ВЙО. Олександр Уницький у складі колективу доєднався до створення альбомів "Мапа" (2014) та "Зелений" (2017).

Окрім участі у гурті, музикант брав участь в інших заходах. Зокрема, він виступив на відкритті виставки "Видатна династія Джусів" у Києві, 1 листопада 2019 року. Також Уницький співпрацював з іншими музикантами. Наприклад, він був саксофоністом в одному з проєктів співачки МаріАнни Гавриш.

Фото: УНІАН

Раніше "Телеграф" розповідав, що пішов із життя захисник України Даніель Ковальчук. Він був представником фанатського руху київського "Динамо".