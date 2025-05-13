Миллионы зарплатой, крутой кроссовер и тысячи долларов наличкой: интересные детали из декларации судьи КС

Он также владеет квартирой и земельным участком

Судья Конституционного суда Украины Василий Лемак за 2024 год задекларировал зарплату в размере 4,5 млн гривен, приобрел авто за несколько миллионов и еще 1 млн получил от отчуждения недвижимого имущества.

Соответствующая информация была опубликована в ежегодной декларации, которую Лемак подал в апреле 2025 года. В ней указаны также зарплата и информация об имуществе его супруги Марьяны Лемак.

Судья владеет собственной квартирой и земельным участком в городе Ужгород. Также он арендует квартиру на 86,7 квадратных метров в Киеве.

В графе транспортных средств указано, что Василию Лемаку принадлежат три автомобиля: ВАЗ 2107 2014 года выпуска, KIA Sportage 2022 (1 017 500 гривен) года, Volkswagen Touareg 2025 (3 432 000 гривен).

За 2024 год Василий Лемак получил заработную плату в размере 4 512 665 гривен, еще 222 266 гривен было получено в качестве зарплаты в Государственном высшем учебном заведении "Ужгородский национальный университет". Также 36 720 грн Лемак получил как пожизненную плату за звание члена-корреспондента в Национальной академии правовых наук Украины. В декларации указано, что за 2024 год Лемак получил от отчуждения недвижимого имущества 1 025 000 гривен.

На банковских счетах Василий Лемак хранит 110 014 долларов, 10 784 евро, 294 821 гривен и 12 192 гривен в другом банке. У его супруги на банковских счетах есть 60 945 гривен. Наличкой судья хранит 87 000 долларов.

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