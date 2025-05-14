Это — окно в потусторонний мир: на Хмельнитчине есть озеро, которое не замерзает и прячет привидений

По рассказам, название озера происходит от слова "окно" — якобы в водоеме существует портал в потусторонний мир

А вы когда-то задумывались, существуют ли призраки на самом деле? В Хмельницкой области, в селе Хропотово, есть озеро, о котором местные говорят: в нем живет что-то потустороннее.

В этом материале "Телеграф" подробно рассказывает об этом месте.

Где находится

Озеро Викнина расположено в самом сердце Хрепотовой и уже более двухсот лет не покрывается льдом — даже в самые сильные морозы. Независимо от погодных условий температура воды в нем постоянно держится на уровне от +13 до +15 градусов. На поверхности озера часто можно увидеть домашнюю и дикую птицу, в частности уток, спокойно плавающих в теплой воде даже зимой. Когда температура воздуха опускается до 20 градусов ниже нуля, над водоемом поднимается пар, однако он остается незамерзшим.

Местные жители объясняют это явление большим количеством выходящих из глубины подземных источников и приносят теплую воду, не позволяя озеру остыть.

Местные легенды

Селяне уверены, что озеро обладает необычными свойствами. К примеру, там всегда водится большая и красивая рыба. По рассказам, название озера происходит от слова "окно", ведь считается, что в водоеме якобы существует портал в потусторонний мир.

Легенда настолько интригует, что после ее рассказа возникает желание увидеть Викнину своими глазами, чтобы убедиться в его таинственности. Несмотря на то, что озеро выглядит привлекательно — там можно ловить рыбу, плавать на лодке или просто отдыхать, однако многие испытывают страх, связанный именно с плаванием. Как говорят местные жители, озеро будто открывает двери для привидений, которые начинают действовать по своему усмотрению — создают воронки, в которые исчезают люди, или тянут их ко дну.

Природа полна загадочных явлений, и подобные аномалии вполне могут иметь место. Но связаны ли они с потусторонним миром — сказать сложно. Чем больше людей верит в мистическое происхождение озера, тем сильнее распространяется страх и среди гостей Хропотовой. Впрочем, у скептиков есть свои версии: они объясняют все природными факторами — наличием крупной рыбы или особенно мягкой водой, после которой одежда словно постирана с кондиционером. Возможно, существуют и другие объяснения, однако люди не нарушают устоявшихся правил и избегают купания в озере.

Даже если большая рыба — результат чьей-либо инициативы, люди больше склонны верить в мистическое, чем в научно обоснованное утверждение.

Итак, озеро Викнина в Хмельницкой области остается не только естественной загадкой, но и источником местных легенд, придающих ему мистического ореола.

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