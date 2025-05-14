В ближайшие годы Франция должна поддерживать и оснащать Украину, говорит президент страны Эммануэль Макрон.

Все французские самоходные пушки 155-мм САУ CAESAR, произведенные в 2025 году, могут быть переданы в Украину. Это мощная САУ, которую украинские войска уже используют на фронте с мая 2022 года, ее хвалят за скорость и точность.

Об этом со ссылкой на слова президента Франции Эммануэля Макрона сообщают сразу несколько профильных источников. Называют даже количество, которое может поставлять Франция. Речь идет о выпуске около 12 систем в месяц. В разрезе года количество может достигнуть 144 САУ.

Это гораздо больше, чем было у Украины за три года полномасштабного вторжения. По состоянию на февраль 2025 года Украине было передано 30 САУ от Франции и 19 от Дании. Часть из них может быть уничтожена и повреждена.

Эта передача – не подарок. В октябре 2025 года "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны заключило контракт с KNDS France на закупку САУ CAESAR.

Выстрел из САУ CAESAR

Добавим, что на Макрон в целом заявил, что Франция должна не только помочь с оснащением украинских Сил обороны. "Мы предлагаем силы успокоения, имея в виду всех союзников, которые готовы, в том числе британцев, французов и некоторых других, развернуть свои силы вдали от линии фронта, в ключевых точках", — говорится в заявлении.

Характеристики САУ CAESAR

САУ CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка. Дальность стрельбы – 40 км. Может отстрелять до 6-8 снарядов в минуту при работе в обычном режиме. По шоссе едет в среднем 80 км/ч. Кабина бронированная. САУ оснащена полуавтоматической системой подачи снарядов, что повышает скорость и снижает опасность экипажа. Чтобы развернуть САУ в боевое положение, нужно всего 60 секунд, а для свертывания — 40 секунд. Это позволяет быстро "отстреляться" и уехать.

Характеристики САУ

Ранее Макрон заявил, что задача европейцев не быть на линии фронта. При этом ЕС делает максимум, чтобы остановить российского президента.