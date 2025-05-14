Франція може передати Україні усі виготовлені у 2025 році САУ CAESAR: про яку кількість йдеться

У найближчі роки Франція має підтримувати та оснащувати Україну, каже президент країни Еммануель Макрон

Усі французькі самохідні гармати 155-мм САУ CAESAR, вироблені у 2025 році можуть бути передані в Україну. Це потужна САУ, яку українські війська вже використовують на фронті з травня 2022 року, її хвалять за швидкість та влучність.

Про це із посиланням на слова президента Франції Еммануеля Макрона повідомляють одразу кілька профільних джерел. Називають навіть кількість, яку може постачати Франція. Наразі йдеться про випуск близько 12 систем на місяць. В розрізі року кількість може досягти 144 САУ.

Це набагато більше ніж було в України за три роки повномасштабного вторгнення. Станом на лютий 2025 року Україні були передані 30 САУ від Франції та 19 від Данії. Частина з них може бути знищена та пошкоджена.

Ця передача — не подарунок. В жовтні 2025 року "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала контракт з KNDS France на закупівлю САУ CAESAR.

Постріл з САУ CAESAR

Додамо, що на Макрон загалом заявив, що Франція має не тільки допомогти з оснащенням українських Сил оборони. "Ми пропонуємо їй сили заспокоєння, тобто всі союзники, які готові, це стосується британців, французів і деяких інших, розмістити свої сили далеко від лінії фронту, в ключових місцях", — йдеться в заяві.

Характеристики САУ CAESAR

САУ CAESAR — французька 155-мм самохідна артилерійська установка. Дальність стрільби — 40 км. Може відстріляти до 6-8 снарядів за хвилину при роботі в звичайному режимі. По шосе їде в середньому 80 км/год. Кабіна броньована. САУ оснащена напівавтоматичною системою подачі снарядів, що підвищує швидкість і знижує небезпеку для екіпажу. Щоб розгорнути САУ у бойове положення потрібно лише 60 секунд, а для згортання — 40 секунд. Це дозволяє швидко "відстрілятися" та поїхати.

Характеристики САУ

Раніше Макрон заявив, що завдання європейців не бути на лінії фронту. При цьому ЄС робить максимум, щоб зупинити російського президента.