Они станут изюминкой в коллекции: в Украине продают набор янтарных шахмат из СССР (фото)
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Такой уникальный товар может подойти как для личного использования, так и для подарка.
Шахматы из СССР – это символ эпохи, когда игра была олицетворением престижа, стратегического мышления и культурной глубины. В Украине представили такой антикварный лот из янтаря.
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Сегодня за товар соревнуются 23 участника, а текущая цена уже достигла 6 000 грн.
Шахматы выполнены из дерева с декоративными янтарными вставками, имеют характерный советский стиль. Продавец отметил, что реставрация не проводилась, а на некоторых элементах видны естественные следы времени — все это подробно зафиксировано на фотографиях.
Эти шахматы, гармонично сочетающие эстетику и практичность, воспроизводят дух той эпохи и позволяют не только насладиться игрой, но и погрузиться в историю, которая уже стала неотъемлемой частью коллекционных предметов.
Длина ящика составляет 41,5 см. Это — классический деревянный футляр, в котором удобно хранится полный комплект фигур и сложное игровое поле. Такой размер типичен для шахмат в стиле СССР и подходит как для игры, так и для коллекционирования.
Аукцион завершится 18 мая, поэтому у желающих еще есть время сделать ставку. Оплатить можно через "ПриватБанк", "Monobank" или наличными, а доставку осуществляют "Новой почтой" или при личной встрече в Харькове.
Любители ретро и коллекционеры имеют шанс получить часть истории прямо из советской эпохи.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на украинской площадке для коллекционеров выставили на продажу фарфоровую статуэтку "Кум к куме", происходящую со времен Советского Союза. Ее сюжет основан на мотивах украинской народной песни.