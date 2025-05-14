Украинская авиация может отвергнуть "копыта": чьи интересы лоббирует "слуга народа" Копытин

Народный депутат Игорь Копытин продвигает российские интересы в украинскую оборонную отрасль, монополизируя рынок ремонта авиатехники. Журналисты исследовали факты, подтверждающие связь нардепа Игоря Копытина с лоббированием интересов подсанкционных бизнесменов и компаний.

Об этом пишет в своем расследовании.

В подтверждение своих слов журналисты обнародовали информацию, что Игорь Копытин, как член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны в первые дни полномасштабного вторжения оказывал давление на Государственную авиационную службу по поддержке ООО "НЗОПЕРЕЙШИНС" в вопросе регистрации двух вертолетов — Ми-171 и Ми-171Е. При этом ответные письма уже ранее публиковали СМИ, фото которых продемонстрировало издание.

В расследовании отмечается, что вопрос нардепа был решен положительно. При этом, несмотря на отсутствие правовых оснований, указанные вертолеты были внесены в Государственный реестр гражданских воздушных судов Украины с 20 по 28 марта 2022 года соответственно.

Как выяснили журналисты, Игорь Копытин действовал в интересах Романа Милешко — владельца и совладельца группы компаний авиационной отрасли, с которым, очевидно, знакомы давно и имеют тесные связи.

В частности, Роман Милешко и родной брат Игоря Копытина – Владимир – одновременно учились в Харьковском институте летчиков ВВС Украины. Кроме того, Милешко работал и получал доходы на предприятии, принадлежащем Игорю Копытину и членам его семьи — ООО "РОТОР УКРАИНА".

Как пишет издание, один из вертолетов, экстренно внесенных в Государственный реестр гражданских воздушных судов, принадлежит компании "AVIASERVICE LLC", а его эксплуатантом является ООО "НЗОПЕРЕЙШИНС", бенефициарным владельцем которого является Роман Милешко.

В то же время, прослеживается связь других владельцев компании "AVIASERVICE LLC" с подсанкционными лицами и компаниями. В результате оказалось, что олигарх Бидзина Иванишвили, основатель партии "Грузинская мечта", против которого недавно ввел санкции президент Украины Владимир Зеленский, передал в эксплуатацию компаниям Романа.

Кроме того, Милешко был соучредителем "AERO EXPEDITION" — 49%, "EXPEDITION AVIATION" — 70%. Последняя была посредником в предоставлении вертолетов Ми-8 между заказчиком — французским оборонным ведомством и эксплуатантами, в частности, российской компанией "ПАНХ" и грузинской компанией "AVIASERVICE LLC".

Таким образом, группа компаний Милешко проводит финансовые и торговые операции с представителями грузинских властей, которые тесно связаны с российским бизнесом и в отношении которых в Украине введены санкции.

Журналисты также обнаружили, что в целом в группу компаний, принадлежащих прямо или контролируемых Милешко, входят:

ООО "НЗОПЕРЕЙШИНС";

ООО НПФ "МС АВИА-ГРЕЙД";

ЧАО "Авиакомпания Константа";

ООО "ИНКОМПАС";

ООО "КСЕНА";

"EXPEDITION AVIATION (FZC)" Объединенные Арабские Эмираты.

При этом некоторые из этих компаний сейчас выполняют в Украине большинство государственных заказов, связанных с ремонтом авиации, включая военную, имеющую собственную предысторию.

К примеру, отец Романа Милешко — Виктор был заместителем руководителя постоянного представительства так называемого Правительства АР Крым после российской аннексии, а также руководителем программы в акционерном обществе "Научно-производственная авиационная Корпорация "ИРКУТ" (российская авиастроительная корпорация).

Кроме этого отмечается и о связях с семьей Пальчик, которые являются выходцами из Крыма, имеющими разветвленную сеть предприятий, занимающихся поставкой авиационной и, в частности, вертолетной техники. Глава семьи Алексей Пальчик также является бенефициаром ряда компаний в России.

При этом с компанией "LINKER (FZE)", которая в 2021 году попала под санкции США за участие в критическом экспорте для российского ОПК, есть, по меньшей мере, три операции между ООО "НЗОПЕРЕЙШИНС" Милешко.

"Компании Романа Милешко, прямо или косвенно принадлежащие ему или подконтрольные ему, с помощью Игоря Копытина начали получать заказы на ремонты, переоборудование и обслуживание различных типов воздушных судов. Фактически большинство государственных заказов в этой сфере оказались у компаний из упомянутого списка", — пишет УНН.

Таким образом, на третий год полномасштабной войны контрактов у упомянутых фирм больше, чем у государственных компаний, таких как ПАО "Мотор-Сич" или ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон". А еще в одном авиагиганте АО "АНТОНОВ" директором назначили Евгения Гаврилова, одного из бывших руководителей" "КСЕНА", подконтрольных Роману Милешко.

По утверждению журналистов, нардеп Игорь Копытин продвигает интересы компаний связанных с гражданами России и подсанкционными лицами монополизируя авиаремонтную отрасль Украины предприятиями из группы компаний Романа Милешко.