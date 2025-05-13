"У Зеленского еще не выросла…". В Кремле попытались оскорбить президента Украины

Россия продолжает отвергать предложение 30-дневного прекращения огня

В России продолжают настаивать на переговорах без 30-дневного перемирия. К тому же, Кремль пытался оскорбить президента Украины Владимира Зеленского, но не получилось.

Как отметил глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, передает SHOT, украинский президент "не в том положении", чтобы диктовать какие-либо условия. И это даже несмотря на то, что остановку огня поддержали европейские лидеры и президент США Дональд Трамп.

"У Зеленского еще манипуляторка не вырос, чтобы чем-то манипулировать", — сказал Картаполов.

Он добавил, что Россия пока не планирует останавливаться и якобы преимущество на ее стороне. Ведь только за 13 мая оккупанты наступали на 116 направлениях и даже "захватили" один населенный пункт. Поэтому Кремль отмечает, что если Зеленский "не понимает всего происходящего" — война продолжится.

"Телеграф" собрал главные новости по переговорам в материале "Переговоры Украины и России в Стамбуле: главное к этому часу (обновляется)".

Напомним, что по данным аналитиков портала DeepState, враг продвинулся в Торецке, возле Романовки и Новооленовки на Покровском направлении. Однако данные Генштаба несколько отличаются от кремлевских, потому что украинская сторона зафиксировала за 13 мая 50 боевых столкновений на разных направлениях.

Ранее "Телеграф" писал, что политолог назвал "крючок", который может вынудить главу России Владимира Путина приехать на переговоры в Турцию.