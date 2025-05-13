В Польше придумали, как не пустить россиян на Евро: в РФ начался переполох

Россияне не смогли пойти на условия Польши

Российские гребцы не выступят на юношеском чемпионате Европы-2025 в Польше. Россияне не согласились с дополнительными условиями организаторов ЧЕ.

Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, российские гребцы должны были подписать документ, что "не выражали и не собираются выражать поддержку действиям по Украине, государственной политике России и Беларуси и их руководителям".

"На данный момент мы в Крушвице не сможем выступить. Польская ассоциация гребли как организатор соревнований выставила дополнительные условия, на которые мы пойти не можем.

Она хочет, чтобы все наши спортсмены, которые планировали выступить на первенстве Европы, подписали декларации, в которых должны были указать, что не получают российского государственного финансирования, а также спонсорских средств от компаний или физических лиц, связанных с РФ", – сказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

В российском сегменте Интернета тут же набросились на Польшу. Россияне обвиняют поляков в "политизации спорта".

Добавим, что ЧЕ-2025 по гребному спорту для спортсменов до 19 лет пройдет 24-25 мая в польском Крушвице.

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