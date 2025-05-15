Появилось видео кортежа Зеленского в Турции: куда отправился президент

Ожидается, что в Стамбуле состоится продолжение дипломатических переговоров

В четверг, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой официальный визит в Турцию. По последним данным, кортеж главы государства уже покинул территорию украинского посольства в Анкаре и отправился в направлении Стамбула, где запланирован следующий этап переговоров.

Об этом сообщает корреспондентка "Новости.LIVE". Она отметила, что перед выездом из посольства президент Зеленский провел короткий прессбрифинг, во время которого рассказал о целях своего визита и дальнейших планах делегации.

Ожидается, что в Стамбуле пройдет продолжение дипломатических переговоров на высоком уровне. В состав украинской делегации вошли министр обороны Рустем Умеров, глава СБУ Василий Малюк и начальник Генштаба Анатолий Гнатов.

В то же время, среди присутствующих не было начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Зеленский прокомментировал его отсутствие, подчеркнув, что "на месте только те, кто выполняет конкретную роль в переговорах".

Переговоры в Турции-2025

Эти переговоры имеют важное значение как для двусторонних отношений, так и для более широкой международной поддержки Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после завершения "перемирия", которое длилось 8-11 мая по инициативе российского президента Владимира Путина, Украина вместе со странами-участницами "Коалиции решительных" выдвинули новое требование к Кремлю: ввести 30-дневный "режим тишины", начиная с 2 мая. В случае отказа Евросоюз пригрозил введением дополнительных санкций против России.

Однако Москва не поддержала эту инициативу. Путин выступил с предложением организовать мирные переговоры 15 мая в Стамбуле. Турецкая сторона согласилась стать посредником в этом процессе.