Появилось видео кортежа Зеленского в Турции: куда отправился президент
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Ожидается, что в Стамбуле состоится продолжение дипломатических переговоров
В четверг, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой официальный визит в Турцию. По последним данным, кортеж главы государства уже покинул территорию украинского посольства в Анкаре и отправился в направлении Стамбула, где запланирован следующий этап переговоров.
Об этом сообщает корреспондентка "Новости.LIVE". Она отметила, что перед выездом из посольства президент Зеленский провел короткий прессбрифинг, во время которого рассказал о целях своего визита и дальнейших планах делегации.
Ожидается, что в Стамбуле пройдет продолжение дипломатических переговоров на высоком уровне. В состав украинской делегации вошли министр обороны Рустем Умеров, глава СБУ Василий Малюк и начальник Генштаба Анатолий Гнатов.
В то же время, среди присутствующих не было начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Зеленский прокомментировал его отсутствие, подчеркнув, что "на месте только те, кто выполняет конкретную роль в переговорах".
Переговоры в Турции-2025
Эти переговоры имеют важное значение как для двусторонних отношений, так и для более широкой международной поддержки Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, что после завершения "перемирия", которое длилось 8-11 мая по инициативе российского президента Владимира Путина, Украина вместе со странами-участницами "Коалиции решительных" выдвинули новое требование к Кремлю: ввести 30-дневный "режим тишины", начиная с 2 мая. В случае отказа Евросоюз пригрозил введением дополнительных санкций против России.
Однако Москва не поддержала эту инициативу. Путин выступил с предложением организовать мирные переговоры 15 мая в Стамбуле. Турецкая сторона согласилась стать посредником в этом процессе.