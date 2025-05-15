З’явилося відео кортежу Зеленського в Туреччині: куди вирушив президент

Очікується, що в Стамбулі відбудеться продовження дипломатичних переговорів

У четвер, 15 травня, президент України Володимир Зеленський продовжує свій офіційний візит до Туреччини. За останніми даними, кортеж глави держави вже залишив територію українського посольства в Анкарі та вирушив у напрямку Стамбула, де заплановано наступний етап переговорів.

Про це повідомляє кореспондентка "Новини.LIVE". Вона зазначила, що перед виїздом із посольства президент Зеленський провів короткий пресбрифінг, під час якого розповів про цілі свого візиту та подальші плани делегації.

Очікується, що в Стамбулі відбудеться продовження дипломатичних переговорів на високому рівні. До складу української делегації увійшли міністр оборони Рустем Умєров, голова СБУ Василь Малюк і начальник Генштабу Анатолій Гнатов.

Водночас серед присутніх не було начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Зеленський прокоментував його відсутність, наголосивши, що "на місці лише ті, хто нині виконує конкретну роль у переговорах".

Переговори в Туреччині-2025

Ці перемовини мають важливе значення як для двосторонніх відносин, так і для ширшої міжнародної підтримки України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після завершення "перемир’я", яке тривало 8-11 травня за ініціативи російського президента Володимира Путіна, Україна разом із країнами-учасницями "Коаліції рішучих" висунули нову вимогу до Кремля: запровадити 30-денний "режим тиші", починаючи з 12 травня. У разі відмови, Євросоюз пригрозив запровадженням додаткових санкцій проти Росії.

Втім, Москва не підтримала цю ініціативу. Натомість Путін виступив із пропозицією організувати мирні переговори 15 травня в Стамбулі. Турецька сторона погодилася стати посередником у цьому процесі.