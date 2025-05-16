Такие случаи здесь – не редкость.

В центре Одессы неизвестные нанесли изображение флага страны-агрессора на один из постаментов Европейской площади.

Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции. Инцидент произошел утром 16 мая — прохожая заметила повреждения и сообщила об этом правоохранительным органам.

"Сегодня утром в полицию поступило сообщение от прохожей о том, что один из фрагментов постамента посреди площади зарисован красками, похожими на флаг страны агрессора, а одно из памятных фото загрязнено", — говорится в сообщении.

Как видно на фото, загрязнено памятное фото с изображением убитого одесского активиста Демьяна Ганула.

На месте происшествия работают сотрудники территориального подразделения полиции, принимающие меры по установлению лиц, причастных к акту вандализма. Правоохранители проводят досмотр места происшествия и собирают информацию для установления всех обстоятельств дела. Правовая квалификация события будет определена по завершении всех необходимых следственных действий.

Напомним, памятник, на котором нарисовали российский флаг, — это был постамент основателям Одессы. редкость.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Одессе поклонница Путина вывешивала флаг РФ. В медиа попало видео, на котором женщина поднялась на постамент посреди площади с целью повесить флаг страны-агрессора, но ей помешали горожане.