В Днепропетровской области без воды остался целый город

После подрыва Каховской ГЭС ситуация усложнилась

В Днепропетровской области город Марганец остался без водоснабжения. Причина – прекращение электропитания насосных станций в Запорожье.

Об этом сообщил Марганецкий городской совет на своей официальной странице. Как говорят местные власти, региональный офис водных ресурсов в Днепропетровской области прекратил электропитание насосных станций, снабжающих город питьевой водой. По словам представителей горсовета, вопрос обсуждается.

Стоит отметить, что подобная ситуация происходит в городе не впервые. В начале декабря 2024 из-за обесточивания насосных станций уже прекращалась подача воды из магистрального водопровода Запорожье — Марганец — Никополь — Покров.

Похожий случай произошел в сентябре 2024 года, когда жители Марганца несколько дней оставались без воды. Тогда глава Марганецкого центра Сергей Хныкин, работающий начальником насосно-фильтровальной станции, прокомментировал: "Ситуация с водой действительно сложная. Город остается без водоснабжения уже несколько дней. Ситуация накаляется".

Где расположен город Марганец

Причиной отключения воды стали долги коммунального предприятия "МарганецВодоканал" перед региональным офисом водных ресурсов в Днепропетровской области. Предприятие не может оплачивать водоснабжение из Запорожья за новым водопроводом, построенным после подрыва Каховской дамбы.

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