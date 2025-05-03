Детский конкурс со "взрослым" названием провели в Мукачево — украинцы и смеются, и возмущены одновременно

Название конкурса не поразило пользователей

В Мукачево Закарпатской области провели открытый конкурс юных пианистов под неоднозначным названием "Золотой дождик". Несмотря на профессиональный уровень мероприятия и участие 35 детей из разных уголков региона, именно название вызвало больше обсуждений – прежде всего в соцсетях, где на нее уже обратили внимание постящие мемы телеграм-каналы.

О проведении конкурса сообщили в Мукачевском городском совете. Там отметили, что конкурс проходит с 2003 года и традиционно собирает самых молодых музыкантов в возрасте от 7 до 11 лет. После обнародования результатов в соцсетях распространились комментарии по названию, которое многие пользователи считают не очень уместным для детского конкурса.

"Ваш "золотой дождик" уже разлетелся по телеграму. Как идею, я вам советую провести новый конкурс "коричневый камнепад", – написала одна из комментаторов под постом городского совета.

"Ну и название. Автор конкурса явно какой-то извращенец", – дописал еще один пользователь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Павлограде бюст Владимира Ленина, расположенный вблизи кладбища, переоборудовали в мусорную урну.