Детский конкурс со "взрослым" названием провели в Мукачево — украинцы и смеются, и возмущены одновременно
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Название конкурса не поразило пользователей
В Мукачево Закарпатской области провели открытый конкурс юных пианистов под неоднозначным названием "Золотой дождик". Несмотря на профессиональный уровень мероприятия и участие 35 детей из разных уголков региона, именно название вызвало больше обсуждений – прежде всего в соцсетях, где на нее уже обратили внимание постящие мемы телеграм-каналы.
О проведении конкурса сообщили в Мукачевском городском совете. Там отметили, что конкурс проходит с 2003 года и традиционно собирает самых молодых музыкантов в возрасте от 7 до 11 лет. После обнародования результатов в соцсетях распространились комментарии по названию, которое многие пользователи считают не очень уместным для детского конкурса.
"Ваш "золотой дождик" уже разлетелся по телеграму. Как идею, я вам советую провести новый конкурс "коричневый камнепад", – написала одна из комментаторов под постом городского совета.
"Ну и название. Автор конкурса явно какой-то извращенец", – дописал еще один пользователь.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Павлограде бюст Владимира Ленина, расположенный вблизи кладбища, переоборудовали в мусорную урну.