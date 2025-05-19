Украине предоставили партнерство в коалиции Объединенных экспедиционных сил JEF: почему это важно

Эта коалиция была создана в 2014 году в ответ на аннексию Крыма для быстрого реагирования на угрозы

Для Украины важно интегрироваться в региональные структуры безопасности. Одно из таких событий произошло 9 мая в Осло, там на саммите лидеров стран-участниц JEF Украине предоставили специальный формат сотрудничества: продвинутое (усиленное) партнерство.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Она отметила, что для Украины был разработан формат, которого не было никогда и ни у кого.

Что такое JEF?

JEF, или украинской ОЭС (Объединенные экспедиционные силы) – это военно-политическая коалиция 10 стран Северной Европы и Балтии во главе с Великобританией – Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Эта коалиция была создана в 2014 году в ответ на аннексию Крыма для быстрого реагирования на угрозы — до вступления в силу статьи 5 договора о НАТО.

Все страны-члены JEF рассматривают РФ как прямую и непосредственную угрозу своей безопасности. Все страны-участницы JEF тратят 2% своего ВВП на оборону, как рекомендуется НАТО. Они коллективно оказали Украине больше военной и гуманитарной помощи, чем остальные страны-члены НАТО, вместе взятые, не принимая во внимание США. В топ-10 среди стран-оказателей помощи Украине – 8 стран являются участницами JEF. В 2025 году они планируют выделить €12 млрд в военную поддержку Украины.

Это военная коалиция единомышленников Украины, которая может действовать во всех пяти военных пространствах – наземном, морском, воздушном, космическом и киберпространстве. В этой организации нет участников, которые нас блокировали бы, ставили палки в колеса, как мы видим сейчас в ЕС и НАТО. Для нас это очень удобное и выгодное партнерство.

Предоставленный Украине особый формат сотрудничества предполагает 8 направлений сотрудничества. Успешное продвижение по ним открывает нам путь к ассоциированному или полному членству в организации JEF.

А членство – это влияние на тактику и стратегию организации, главным врагом которой являются россияне.

Военное и геополитическое влияние JEF в Европе очень высоко. Не забывайте, что объединение возглавляет Великобритания — одна из самых больших военных сил Европы с ядерным арсеналом и глобальными возможностями. Участники JEF формируют ось северной линии обороны Европы.

JEF работает вне рамок НАТО, но в полной совместимости с ним — что позволяет гибко реагировать на локальные угрозы.

Следовательно, JEF — это не альтернатива НАТО, но мощный инструмент быстрой реакции, позволяющий гибко действовать в условиях угроз от России. Это наиболее выгодный для Украины партнер безопасности в Европе. Добиться участия в JEF – задача приоритетная.

При чем здесь парламент?

Как отмечает Кондратюк, национальные парламенты стран-участниц JEF принимают участие в деятельности этой коалиции не непосредственно, но через механизмы контроля над вооруженными силами, финансирование обороны, ратификации политических решений и предоставление разрешений на участие в миссиях.

"А на том этапе, на котором находимся мы, главное – это добиться политических решений стран о согласии на присоединение Украины к JEF. Вот здесь наша дипломатия должна действовать на всех уровнях. Особенно парламентская, потому что именно парламенты представляют народы, а правительства должны действовать в интересах народов", — пишет она.

В то же время Елена Кондратюк напомнила, что в Конституции Украины, в общественном сознании и в здравом смысле четко записано, что наш выбор безопасности – НАТО, и альтернативы ему нет.

"Украина дала Европе и миру, странам членам НАТО более трех лет отсрочки. Но создается впечатление, что мир до сих пор не готов принять реальность. Реальность игры без правил. Три года полномасштабной войны, а на самом деле гораздо дольше, мир шел по упущенным возможностям.

Если бы в первый день полномасштабного вторжения мир аккумулированно дал отпор России. Если бы Украина получила своевременно Леопарды, Петриоты, Ф-16. Если бы НАТО на Бухарестском саммите в 2008 приняло Украину. Если бы, если бы…" — пишет парламентар.

По ее словам, путь к миру лежит через силу.

"И при всем этом у нас нет альтернативы НАТО. Но пока нас туда не берут, все равно нам нужно искать возможность объединиться со странами, которые решили, что угроза войны неизбежна и готовить к ней свои армии. Ведь в Европе никто один на один не сможет противостоять России. А 5-я статья НАТО может и не сработать", — добавляет Кондратюк.